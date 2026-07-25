محافظ الدقهلية يتابع انتظام بيع الخبز المدعم بمنافذ التوزيع بالمراكز والمدن

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انتظام بيع الخبز المدعم بمنافذ التوزيع، بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى نفاذ الكمية، وتشهد إقبالا كثيفا من المواطنين، بما يعكس أهميتها في تخفيف العبء عن الأهالي وتقريب الخدمة إلى المناطق المختلفة.

وأوضح "مرزوق" إلى أن الهدف من هذه المنافذ هو إتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول على الخبز في أي وقت، خاصة كبار السن والموظفين العاملين بالقطاع الحكومي والعام والخاص، إلى جانب تخفيف الضغط على المخابز، وتوفير الخبز بشكل دائم ومنظم وبجودة عالية، وتحت إشراف المحافظة ومديرية التموين.

وأشار المحافظ إلى أن الحد الأقصى للصرف بطاقة واحدة بواقع 40 رغيفا يوميا لكل مواطن، بما يضمن العدالة في التوزيع وسهولة حصول الجميع على احتياجاتهم.

ووجه محافظ الدقهلية، علي حسن وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بمتابعة تنظيم عملية البيع داخل المخابز وداخل المنافذ، ومنع حدوث أي تكدسات أو تزاحم أمامها، بما يحقق الانضباط ويحافظ على راحة المواطنين أثناء الحصول على الخدمة.