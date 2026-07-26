10 غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة

ما زال التوتر قائمًا في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك من خلال استهداف المدنيين عبر غارات تشنها، في معظم الأحيان، المسيّرات الإسرائيلية، وفق ما أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية من غزة.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، خلال مداخلةهاتفية، على قناة القاهرة الإخبارية، أن آخر هذه الغارات قد أسفرت عن استشهاد قائد جهاز الأمن الداخلي في وزارة الداخلية بمدينة دير البلح، حيث استهدفت المسيّرات سيارة مدنية بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى استشهاده وضابط آخر من الجهاز ذاته كان برفقته داخل السيارة المستهدفة، التي دُمِّرت بشكل كامل، وعلى إثر ذلك، وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح أشلاء الشهيدين المستهدفين.



وأوضح أنه قبل ذلك أيضًا، أدى إطلاق النار الذي تنفذه الآليات والمدفعية الإسرائيلية، ولا سيما من المواقع المستحدثة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش داخل ما يُعرف بـالخط الأصفر، إلى استشهاد مواطن في منطقة التوام، أقصى شمال قطاع غزة.

ولفت إلى أنه خلال الساعات الماضية، نتحدث عن 10 غارات نفذتها المسيّرات الإسرائيلية؛ 4 منها في مدينة خان يونس، و4 أخرى في المحافظة الوسطى، في منطقتي السوارحة ودير البلح، بالإضافة إلى غارتين في مدينة غزة وشمال القطاع، وهذا يؤكد استمرار الخروقات الإسرائيلية بشكل واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.