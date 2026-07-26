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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد وإصابة 9 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي على مركبة وسط غزة

مستشفى شهداء الأقصى
مستشفى شهداء الأقصى
أ ش أ

استشهد فلسطينيان وأصيب 7 آخرون، اليوم / الأحد / في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مركبة في منطقة البركة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن طواقمها نقلت شهيدين، لم تُعرف هويتهما بعد، و7 مصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى، إثر استهداف المركبة من قبل طائرات الاحتلال.

ويواصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، حيث ارتفع إجمالي عدد الشهداء، عقب استشهاد المواطنين، إلى 1202 شهيد، فيما بلغ عدد الإصابات 3 آلاف و893 جريحا، إضافة إلى انتشال 803 جثامين.

الاحتلال الإسرائيلي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى شهداء الأقصى

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