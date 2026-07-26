بسبب حزب الله .. بريطانيا ترفض منح فرع منظمة زاير الخيري رخصة رسميّة

رفضت السلطات البريطانية منح فرع منظمة زاير الخيرية في بريطانيا "Zayir UK" رخصة رسميّة".

ووفق صحيفة التليجراف البريطانية ؛ فقد بيّنت السلطات البريطانية

أن جمعيات طلابية في بريطانيا تموّل منظمة زاير الخيرية اللبنانية التي لها صلات بحزب الله.

وتجدر الإشارة إلى أن "زاير الخيرية"، وفق منشورها على مواقع التواصل الاجتماعي، هي "جمعية شبابية خيرية تأسست عام 2016، تهدف إلى دعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية".



ووفق المنشور الخاص بالمنظمة فإنها تولي اهتماماً خاصاً بمساعدة العائلات ونشر قيم التعاون.

نشرت صحيفة "تلجراف" البريطانية تقريراً

وقالت تليجراف البريطانية في تقريرها إن جمعيات طلابية في عدد من الجامعات البريطانية جمعت آلاف الجنيهات الإسترلينية لصالح "منظمة زاير الخيرية" اللبنانية، التي لها صلات بـ"حزب الله" ، فيما لا يحظى فرعها في المملكة المتحدة "Zayir UK" باعتراف رسمي من هيئة الجمعيات الخيرية البريطانية.

وأبدت الصحيفة مخاوف من احتمال استخدام هذه الأموال في مشاريع داخل لبنان يشرف عليها “حزب الله”.

ووفق التقرير، أسس حسين حركة وزوجته الطبيبة زينب بسمة منظمة "زاير" وفرعها البريطاني، وتمكنا من جمع أكثر من 300 ألف جنيه إسترليني لمشاريع إغاثية في لبنان عبر منصة "MySadaqa". إلا أن هيئة الجمعيات الخيرية البريطانية رفضت تسجيل "Zayir UK"، معتبرة أنه لم يستوفِ الشروط القانونية اللازمة للحصول على صفة جمعية خيرية.