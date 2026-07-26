آندي بيرنهام: مصلحة بريطانيا في المقام الأول
قال رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام إنه يضع مصالح بريطانيا دائما في المقام الأول في تعامله مع الولايات المتحدة، حتى لو كان ذلك يعني الاختلاف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف بيرنهام، في تصريحات أوردتها صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، أن اتصاله الأول مع ترامب كان جيدا، ووصفه بأنه "ودود للغاية".
وأكد رئيس الوزراء البريطاني أنه لا يستطيع أن يعد بأنه سيتوافق دائما مع موقف ترامب، وأنه سيعبر عن رأي مختلف حين يرى أن ذلك في مصلحة بريطانيا.
وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه كان يشعر "بالقلق" إزاء قيام ترامب بإشعال الصراع مع إيران، وأنه "لن يتردد في التعبير عما يعتقد أنه صواب".
وقد أجرى بيرنهام وترامب اتصالا هاتفيا يوم الاثنين الماضي، بعد أقل من ساعة من وصول بيرنهام إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية في داونينج ستريت، في مكالمة وصفتها داونينج ستريت بأنها "ودية للغاية".
وقد كتب ترامب، في منشور على "تروث سوشيال" عقب هذا الاتصال، أن بيرنهام "أمام مهمة كبيرة، لكنه سيكون قادرا على إنجازها"، متعهدا بأن الولايات المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة.
يأتي ذلك في أعقاب تزايد التوتر في العلاقات بين واشنطن وحكومة رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر بشأن الصراع مع إيران.