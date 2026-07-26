كارولين عزمي تستعرض أناقتها على البحر.. شاهد

حرصت الفنانة كارولين عزمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها على البحر.

إطلالة كارولين عزمي

تألقت كارولين عزمي في الصور بإطلالة أنيقة كشفت عن ذوقها الرفيع، حيث ظهرت مرتدية جمبسوت طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم باللون اللبني الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

تزينت كارولين عزمي بمجموعة من الإكسسوارات العصرية الأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت كارولين عزمي بخصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.