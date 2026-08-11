مي القاضي تشارك جمهورها صورا من رحلتها إلى زنجبار

شاركت الفنانة مي القاضي صورا من رحلتها الترفيهية إلى جزيرة زنجبار في تنزانيا عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام.



وظهرت مي القاضي وهي تستمتع بأجواء الشاطئ والطبيعة الاستوائية الساحر،مما حازت الصورة علي إعجاب و تفاعل متابعيها.

علي الجانب الاخر كانت قد كشفت مي القاضي، حقيقة شائعة عمرها الذي كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "يا جماعة حرام عليكم انا مش عارفه مين اللي قال إن عمري 40 سنة".

وأضافت "القاضي"، خلال لقائها التليفزيوني في برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة "mbc مصر" الفضائية، أن عمرها الحقيقي 35 عامًا وستكمل عامها الـ 36 آخر هذا العام.