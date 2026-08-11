الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الضربة الجماعية على كييف وزابوروجيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن تفاصيل الضربة الجماعية على العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقة زابوروجيا.

أكد الجيش الروسي أنه استهدف منشآت صناعية ومراكز نقل وخدمات لوجستية عسكرية في كييف وزابوروجيا، وذلك لإجبار كييف على التراجع والتقليل من قدرة وفعالية أوكرانيا على التحرك ضدها، في وقت يحظرى فيه الأوكرانيون بدعم أوروبي كبير، وإن أقل من السنوات الماضية.

محطة "نوفايا بوشتا"

وفي التفاصيل، فقد استهدفت القوات الروسية، محطة "نوفايا بوشتا" لتخزين وتوزيع البضائع ذات الاستخدام المزدوج في كييف.

كما استهدفت مركز "كييف-3" الذي هو عبارة عن (مجمع مكاتب ومستودعات سان-بارك).

ويعد الاستهداف الروسي قويًا، حيث إن مركز كييف 3، هو مركز تخزين تبلغ مساحته نحو 50,000 متر مربع، كانت تُخزّن وتوضع فيه طائرات مسيّرة هجومية.

والاستهداف الكبير أيضًا، كان لمصنع "زابوروجيا- ستال" في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام كييف بمقاطعة زابوروجيا، والذي كان يعمل على تلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية.