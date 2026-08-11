البحرين وباكستان تبحثان الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار الاقليمي

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في اتصال هاتفي، مع محمد إسحق دار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في باكستان، مسار علاقات التعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك لما من شأنه خدمة المصالح والأهداف المشتركة.

كما استعرض الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"- تطورات الأوضاع الاقليمية، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار الاقليمي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون والتنسيق الثنائي من خلال عضوية البلدين غير الدائمة في مجلس الأمن حيال القضايا التي يناقشها المجلس، بالاضافة إلى بحث القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.