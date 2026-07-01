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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد إمام وأحمد خالد موسى يستأنفان تصوير فيلم شمس الزناتي 2 نهاية يوليو

احمد خالد موسي ومحمد عادل إمام
احمد خالد موسي ومحمد عادل إمام
تقى الجيزاوي

يستعد النجم محمد إمام والمخرج أحمد خالد موسي لإستئناف تصوير فيلم شمس الزناتي 2، نهاية شهر يوليو الجارى، وذلك بعد فترة توقف مؤقتة، حيث يواصل فريق العمل التحضيرات المكثفة للعودة إلى مواقع التصوير، بالتزامن مع انضمام عدد من النجوم إلى فريق الفيلم.

أبطال فيلم شمس الزناتي 2
وضم فيلم شمس الزناتي 2 عدد من النجوم بجانب محمد إمام، حيث يشاركه في البطولة كل من، ياسمين رئيس، باسم سمرة، محمد ثروت، محمود عبد المغني، خالد انور، أحمد خالد صالح، أحمد عبد الحميد والفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج أحمد خالد موسى.

قصة فيلم شمس الزناتي 2
فيلم شمس الزناتي 2 مستوحى من العمل السينمائي الشهير الذي يحمل نفس الاسم وقدمه الزعيم عادل امام عام 1991، حيث تدور أحداث النسخة الجديدة قبل 15 عاماً من أحداث الفيلم الأصلي؛ لتكشف عن البدايات الأولى لتكوين فرقة الزناتي.

تعاون محمد إمام وأحمد خالد موسي
ويشهد فيلم شمس الزناتي تعاون النجم محمد إمام مع المخرج أحمد خالد موسى في السينما بعد سنوات من تقديمهما فيلم "لص بغداد" الذى تم عرضه عام 2020 وحقق نجاحاً لافتاُ وقت عرضه في صالات السينما، وشارك في بطولته ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتا، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، بيومي فؤاد، سعد المختار وضيف الشرف أحمد رزق.

محمد إمام أحمد خالد موسي فيلم شمس الزناتي 2

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