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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يصدر قانونا بشأن زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدّق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون بشأن زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام اعتبارًا من أول يوليو.

يتضمن القانون منح علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من أجرهم الوظيفي في 30 يونيو 2026 بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بحسب قناة إكسترا نيوز.

القانون يتضمن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من أجرهم الأساسي في 30 يونيو 2026 بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

يتضمن القانون زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به بفئة مالية مقطوعة بواقع 750 جنيهًا شهريًا.

كما يتضمن القانون أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين لديها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

السيسي الحافز القطاع العام وقطاع الأعمال العام القانون قانون الخدمة المدنية

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