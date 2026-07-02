فتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا المهنية والتخصصية بكلية الطب– جامعة عين شمس

أعلنت كلية الطب – جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم لباقة متميزة من برامج الدراسات العليا المهنية والشهادات التخصصية المصممة وفق أحدث المعايير الأكاديمية والعالمية.

برامج الدبلومات المهنية (بنظام الساعات المعتمدة)

صممت هذه البرامج لتلبية احتياجات سوق العمل وربط الدراسة الأكاديمية بالممارسة الإكلينيكية،

وتشمل:

▪️︎مكافحة العدوى والوقاية

- دبلوم مكافحة عدوى الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة.

- دبلوم مكافحة العدوى بالمستشفيات (الباثولوجيا الإكلينيكية).

▪️︎علوم وجراحة القلب التداخلية

- دبلوم علوم كهرباء القلب والمنظمات الصناعية.

- دبلوم القسطرة التداخلية للقلب.

▪️︎الجودة والإدارة الصحية

- الدبلوم المهني للجودة التطبيقية في الرعاية الصحية.

- دبلوم إدارة جودة معامل التحاليل الطبية.

▪️︎التعليم الطبي والإحصاء

- الدبلوم المهني في التعليم والتعلم في الدراسات الطبية.

- دبلوم الإحصاء الطبي.

▪️︎الرعاية الحرجة والتلطيفية

- دبلوم الإنعاش.

- الدبلوم المهني في الرعاية التلطيفية للمسنين.

الشهادات التخصصية المتقدمة

برامج نوعية تمنحك خبرة متخصصة في مجالات طبية دقيقة، وتشمل:

- الشهادة التخصصية في الأشعة التشخيصية والتداخلية والتصوير الجزيئي.

- الشهادة التخصصية في طب الأجنة.

- الشهادة التخصصية في العقم والإخصاب المعملي.

- الشهادة التخصصية في الأنسجة الداعمة للجهاز البولي والجهاز التناسلي.

- الشهادة التخصصية في مناظير أمراض النساء.

لماذا تختار كلية الطب – جامعة عين شمس؟

برامج أكاديمية حديثة بنظام الساعات المعتمدة وفق أعلى معايير الجودة.

تدريب إكلينيكي متقدم داخل مستشفيات جامعة عين شمس، إحدى أكبر وأعرق المستشفيات الجامعية في المنطقة.

إشراف علمي من نخبة من كبار الأساتذة والخبراء في مختلف التخصصات الطبية.

برامج تواكب التطور العالمي وتمنحك ميزة تنافسية حقيقية وفرصًا أوسع للترقي المهني والبحث العلمي.

موعد التقديم

يبدأ استقبال طلبات الالتحاق خلال شهري يوليو وأغسطس .

شروط القبول

يتم القبول وفقًا للشروط التي تقرها المجالس العلمية المختصة بكل برنامج للعام الأكاديمي الحالي.

التسجيل الإلكتروني

يتم التقديم من خلال منصة نظام إدارة الجامعة (UMS) عبر البوابة الإلكترونية الموحدة لجامعة عين شمس من خلال اللينك التالى:

https://www.asu.edu.eg/ar/1707/page/

استثمر في خبرتك. وطوّر مهاراتك. وكن جزءا من مدرسة طبية عريقة تصنع قادة المستقبل في القطاع الصحي.

كلية الطب – جامعة عين شمس.حيث تبدأ رحلة التميز المهني.