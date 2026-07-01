المنزل انهار.. تفاصيل استشهاد مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد إنقاذ سكان عقار الشرابية

كشف اللواء إيهاب يوسف، الخبير الأمني، تفاصيل اللحظات الأخيرة لاستشهاد اللواء محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، مؤكدًا أنه تمكن من إنقاذ جميع سكان العقار قبل انهياره، أثناء مشاركته بنفسه في إخماد حريق اندلع داخل مخزن أخشاب بمنطقة الشرابية.

الحريق اندلع فجرًا داخل مخزن أخشاب

وأوضح الخبير الأمني أن البلاغ ورد إلى الإدارة العامة للحماية المدنية في الثانية فجرًا، يفيد باندلاع حريق داخل مخزن أخشاب أسفل عقار مكون من أربعة طوابق تقطنه سبع أسر، ما استدعى انتقال قوات الحماية المدنية على الفور.

مدير الحماية المدنية قاد المهمة بنفسه

وأشار إلى أن اللواء محمد الشربيني كان دائم التواجد في الصفوف الأولى خلال الحوادث الكبرى، موضحًا أن مشاركته الميدانية لم تكن الأولى، إذ سبق أن قاد عمليات إطفاء وإنقاذ في حوادث مماثلة.

إنقاذ السكان قبل انهيار العقار

وأضاف أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إخلاء جميع الأسر السبع الموجودة داخل العقار دون وقوع إصابات بينهم، مؤكدًا أن مدير الحماية المدنية نجح في مهمته الأساسية وهي الحفاظ على أرواح المواطنين.

انهيار مفاجئ أثناء فصل الكهرباء

وأوضح أن الحريق كان تحت السيطرة مع اقتراب الساعة الخامسة والنصف صباحًا، وخلال دخول فريق العمل برفقة أحد العاملين بشركة الكهرباء لفصل التيار الكهربائي، انهار العقار بشكل مفاجئ، ليتحول البلاغ من حريق إلى انهيار منزل، ما أسفر عن استشهاد عدد من رجال الحماية المدنية والعامل بشركة الكهرباء.

إشادة بتضحيات رجال الحماية المدنية

وأكد اللواء إيهاب يوسف أن ما حدث يجسد حجم التضحيات التي يقدمها رجال الحماية المدنية أثناء أداء واجبهم، مشيرًا إلى أن استشهاد اللواء محمد الشربيني ورفاقه جاء بعد نجاحهم في إنقاذ جميع سكان العقار.

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