موسى: الرئيس كرم الشهيد محمد الشربيني قبل استشهاده تقديرا لكفاءته وإخلاصه

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الشهيد اللواء محمد الشربيني كان مثالًا للإخلاص والتفاني في أداء واجبه، مشيرًا إلى أنه لم يتردد في التوجه إلى موقع حريق منشأة ناصر وقيادة عمليات الإطفاء ميدانيًا رغم خطورة الموقف.



وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن رجال الحماية المدنية يعملون على مدار الساعة، ويتحركون فور تلقي أي بلاغ لحماية الأرواح والممتلكات، موضحًا أن الشهيد ترك أسرته وتوجه إلى موقع الحادث، رغم أن حفيده يؤدي امتحانات الثانوية العامة، إيمانًا برسالته الوطنية.

وأضاف أن المجتمع يجب أن يدرك حجم التضحيات التي يقدمها رجال وزارة الداخلية في أداء واجبهم، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن كرّم اللواء محمد الشربيني خلال احتفال عيد الشرطة في 24 يناير الماضي، ومنحه نوط الامتياز تقديرًا لإخلاصه وكفاءته وتميزه في أداء عمله.

واختتم موسى بالتأكيد على أن تضحيات شهداء الحماية المدنية ستظل مصدر فخر للمصريين، وأن ما قدموه يعكس قيم الواجب والانتماء والإخلاص في حماية الوطن والمواطنين.

