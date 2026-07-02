رئيس السكة الحديد: تذاكر القطارات بالمجان لمرضى السرطان ومرافقيهم.. فيديو

أكد المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الهيئة تواصل تقديم خدماتها اليومية لملايين المواطنين، موضحًا أن شبكة السكك الحديدية تنقل نحو مليون راكب يوميا من خلال تشغيل ما يقرب من ألف رحلة على مختلف الخطوط.



وقال المهندس محمد عامر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن أسعار قطارات الضواحي زادت بنسبة 25%، ورغم تطبيق الزيادة إلا أن قيمة التذكرة لا تزال تغطي نحو 50% فقط من التكلفة الفعلية لتشغيل الرحلات.

وتابع: قطار منوف بـ 28 جنيها كان 22 جنيها سعر التذكرة .. لو هتاخد مكروباص من منوف للقاهرة بـ 40 جنيها، والمكروباص من القاهرة للإسكندرية بـ 150 جنيها.. إنما القطار المكيف بـ 90 جنيها.

وذكر: القطار العادي التهوية بنصف أجرة المكروباص، وتعرضنا لعمليات ممنهجة بعض الخطوط وقفت 4 شهور واتولع في قطارات، الرئيس السيسي دعم الهيئة بشكل كبير.

وأوضح: الجيش والشرطة والقضاه لهم بعض التخفيضات في سعر التذكرة.. أسر الشهداء وذوي الهمم بتخفيضات 50 % وتصل إلى 100%.. وأصحاب أمراض السرطان لهم التذاكر بالمجان ومن يرافقه في حالة إذا استوجب وجود مرافق له.

