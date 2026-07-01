بعد خروج الفهود من المونديال.. ديسابر يعلن رحيله عن تدريب الكونغو

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، رحيله عن تدريب المنتخب بعد وداع كأس العالم من دور الـ 32 أمام انجلترا.

وقال ديسابر: “اعتقد ان اليوم نهاية رحلتي مع الكونغو سعيد جدا بتحقيق احلام الشعب الكونغولي فخور جدا بتدريب هؤلاء الشجعان”.

وتابع: “قبل بدايه البطولة كنت مريضا ونائما في السرير وكنت سأقدم استقالتي لكن هؤلاء الشباب هم من دفعوني لاستكمال المهمه اعتقد اننا قدمنا مايجعلنا فخورين بأنفسنا”.

وأضاف: 'صعدنا كاس العالم بعد غياب 50 سنه وتعادلنا مع البرتغال وصعدنا لدور ال32 وكنا قريبين من الفوز علي انجلترا ولكن لم يحدث اريد شكر ايمباسي حارس المرمي وجميع اللاعبين".

واختتم: 'الان سأبتعد عن التدريب لتلقي العلاج اللازم سأفتقدكم كثيرا ولكن لا اعلم هل سنلتقي مجددا ام لا اتمني ان اتعافي من هذا المرض".