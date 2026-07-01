السنغال تتقدم على بلجيكا بهدف في الشوط الأول بكأس العالم

تقدم منتخب السنغال على نظيره بلجيكا، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس العالم.

وجاء هدف السنغال عن طريق حبيب ديارا في الدقيقة 25.

وجاء تشكيل بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: آرثر ثيات، براندون ميخيلي، ماكسيم دي كويبر، تيموثي كاستاني.

خط الوسط: كيفين دي بروين، يوري تيليمانس، هانز فاناكن.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، شارل دي كيتيلاري، جيريمي دوكو.

وجاء تشكيل السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: موري دياو.

خط الدفاع: إسماعيل جاكوبس، كريبين دياتا، موسى نياكاتي.

خط الوسط: إدريسا جانا جاي، باثي سيسي، بابا جاي، حبيب ديارا.

خط الهجوم: ساديو ماني، إيليمان ندياي، إسماعيلا سار.

ويتطلع المنتخبان إلى حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، حيث يسعى المنتخب البلجيكي لمواصلة نتائجه القوية، بينما يأمل منتخب السنغال في تحقيق مفاجأة وإقصاء أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.