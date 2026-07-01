موعد شهر رمضان 2027.. 222 يوما على بداية الشهر الكريم

​كشفت الحسابات الفلكية التي اعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية لعام 1448 هـ عن موعد شهر رمضان المبارك لعام 2027 م.

موعد رمضان 2027

وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك وقت طويل على حلول الشهر الكريم، وأن الكلمة الفصل ستكون للرؤية الشرعية واستطلاع الهلال عبر دور الإفتاء في وقتها، إلا أن الدليل الفلكي وضع ملامح الخريطة الزمنية لبداية الشهر الفضيل.

​ تفاصيل ولادة هلال رمضان فلكياً

​أشار الدليل الفلكي التي اعده المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن هلال شهر رمضان لعام 1448 هـ سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 5:57 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم السبت 29 من شعبان 1448 هـ، الموافق 6 فبراير 2027 م (يوم الرؤية).

و​أوضح التقرير الفلكي مجموعة من الملاحظات الهامة حول حركة الهلال في ذلك اليوم، حيث يلاحظ ​عدم ولادة الهلال قبل الغروب، ويُلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

​يغرب القمر قبل غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة والقاهرة بـ 6 دقائق، وفي باقي محافظات مصر بمدد تتراوح بين 5 إلى 7 دقائق.

​يغرب القمر قبل الشمس في معظم العواصم العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين 2 إلى 12 دقيقة، باستثناء مدن (مراكش وفاس ولاجوس) التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس، ومدينتي (داكار ونواكشوط) حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بدقيقتين.

​ موعد أول أيام شهر رمضان 2027 فلكياً

​بناءً على هذه المعطيات ​يكون يوم الأحد 7 فبراير 2027 م هو المتمم لشهر شعبان 1448 هـ.

​وتكون غرة شهر رمضان المعظم 1448 هـ فلكياً يوم الإثنين 8 فبراير 2027 م.