وزير الطيران يبحث مع سفير كازاخستان تعزيز الربط الجوي بين البلدين

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عسكر جينيس، سفير جمهورية كازاخستان لدى القاهرة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني، وفي مقدمتها دراسة إعادة تشغيل خط القاهرة–ألماتي.

وتناول اللقاء سُبل تنشيط الحركة الجوية بين مصر وكازاخستان، بما يتناسب مع حجم الطلب على السفر، إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني، بما يدعم العلاقات الاقتصادية والسياحية والتجارية بين البلدين.

وأكد الدكتور سامح الحفني أهمية السوق الكازاخي بالنسبة لقطاعي الطيران والسياحة، مشيرًا إلى الفرص الواعدة التي يتيحها تنامي حركة السفر بين مصر ودول آسيا الوسطى، وضرورة الاستفادة منها وتعزيز الربط الجوي بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب عسكر جينيس عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع مصر وكازاخستان، مؤكدًا تطلع بلاده إلى التعاون مع الجانب المصري في مجال الطيران المدني، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأشار السفير الكازاخي إلى أهمية إعادة الخط المباشر بين القاهرة وألماتي، ومواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري بشأن الخطوات اللازمة في هذا الشأن، بما يسهم في دعم الحركة السياحية وتعزيز التواصل بين الجانبين.