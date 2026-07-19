رسميا.. ريلمي تنسحب من الصين للتركيز على الأسواق العالمية

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن إعادة هيكلة كبيرة لعلامتيها الشقيقتين ريلمي Realme و وان بلس OnePlus، في خطوة تهدف إلى تبسيط العمليات، وتقليل التداخل بين العلامتين، ومنح كل منهما دورا أكثر وضوحا في الأسواق العالمية.

ريلمي تركز على الأسواق الخارجية وووان بلس على الصين

ووفقا لبيان رسمي من ريلمي، ستوجه الشركة معظم جهودها المستقبلية نحو الأسواق العالمية، حيث ستتركز عمليات إطلاق الهواتف الجديدة والتحديثات على المستخدمين خارج الصين، مع تعليق تطوير المنتجات الجديدة داخل السوق الصينية في الوقت الحالي.

في المقابل، ستركز وان بلس بشكل أكبر على السوق الصينية، مع استمرار دعم تحديثات أجهزتها في الهند، لكنها ستوقف إطلاق منتجات جديدة في أوروبا وأمريكا الشمالية خلال المرحلة المقبلة.

وترى أوبو أن هذا التقسيم سيساعد العلامتين على استثمار نقاط قوتهما بشكل أفضل، ويحد من المنافسة الداخلية بينهما ضمن مجموعة BBK Electronics.

ريلمي تركز على الأسواق الخارجية وووان بلس على الصين

نظام ColorOS يصبح المنصة الموحدة

ومن أبرز ملامح إعادة الهيكلة، توجه أوبو نحو توحيد تجربة البرمجيات، إذ ستتمكن الأجهزة المؤهلة من ريلمي ووان بلس حول العالم من التحديث إلى نظام ColorOS.

وتسعى الشركة تدريجيا إلى دمج واجهاتها الثلاث الرئيسية، ColorOS وOxygenOS وrealme UI، ضمن منصة واحدة تعتمد على ColorOS، ما يعني أن العديد من الهواتف المستقبلية قد تأتي بهذا النظام بشكل افتراضي.

تقليل التكاليف وتسريع التحديثات

وتعتقد أوبو أن تشغيل ثلاث منصات برمجية منفصلة كان يؤدي إلى تكرار جهود التطوير وارتفاع التكاليف، بينما سيسهم توحيدها في تسريع تطوير الميزات الجديدة، وإطلاق تحديثات الأمان بوتيرة أسرع، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الموارد.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لعملية دمج OxygenOS مع ColorOS التي بدأت في عام 2021.

تجربة موحدة.. لكن بآراء متباينة

وتعكس إعادة الهيكلة المنافسة المتزايدة في سوق الهواتف الذكية، حيث أصبحت الشركات تبحث عن وسائل لخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وكانت ريلمي قد عززت بالفعل تعاونها مع أوبو خلال السنوات الماضية، من خلال مشاركة بعض البنى التحتية، مثل شبكات خدمات ما بعد البيع في أسواق مثل الهند.

ومن المتوقع أن تنقسم آراء المستخدمين حول هذه الخطوة، فبينما سيرحب البعض بالحصول على تحديثات أسرع وتجربة أكثر اتساقا، قد يفضل آخرون الاحتفاظ بالطابع المميز الذي اشتهر به نظام OxygenOS.

ومع ذلك، تراهن أوبو على أن توحيد منصاتها البرمجية سيؤدي في النهاية إلى تقديم تجربة أفضل لمستخدمي علاماتها التجارية المختلفة.