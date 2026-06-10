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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تداول فيديو لواقعة اقتحام لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية في قنا ومشادة بين ولي أمر ومراقب

صورة من الواقعة
صورة من الواقعة
يارا أمين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر واقعة داخل إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا، يُزعم أنه يوثق دخول ولي أمر إلى اللجنة وحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد المراقبين.

ووفقًا لما تم تداوله، فقد ادعى ولي الأمر خلال الواقعة قيام المراقب بمساعدة الطلاب على الغش داخل اللجنة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوتر وتبادل الاتهامات داخل اللجنة، وسط حالة من الجدل بين الحاضرين.

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من المتابعين بضرورة فتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من صحة ما تم تداوله بشأن ادعاءات الغش داخل اللجنة.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية توضح حقيقة الواقعة أو تفاصيل ما حدث داخل اللجنة

رواد مواقع التواصل الاجتماعي امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا محافظة قنا مشادة بين ولي أمر ومراقب في قنا

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