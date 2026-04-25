بمشاركة رياض محرز.. أهلي جدة بطلا لدوري أبطال آسيا بالفوز علي بطل اليابان 1-0

توج أهلي جدة بدوري أبطال آسيا علي حساب ماتشيدا الياباني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب إستاد الإنماء في نهائي دوري الأبطال.

سجل أهلي جدة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 96، من الشوط الأول الإضافي، بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء تهيأت أمام أقدام فرانك كيسي الذي هيأ الكرة لزميله فراس البريكان الذي أطلق تسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

هدف محقق ضائع للأهلي بتسديدة عن طريق جالينو المنفرد بالمرمى داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس كوساي تاني ببراعة وأنقذ مرماه في الدقيقة 13.

وواصل أهلي جدة إهدار الفرص بعد تسديدة عن طريق ميري ديمرال من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة العلوية للمرمى في الدقيقة 42.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه زكريا هوساوي لاعب الأهلي نتيجة سلوك غير رياضي وضرب بدون كرة للاعب ماتشيدا في الدقيقة 69.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه محمد عبد الرحمن لاعب الأهلي (على دكة البدلاء) نتيجة سلوك غير رياضي في الدقيقة 96 .