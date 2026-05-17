كسر له الموتوسكل| ضبط المتهم قيامه بالتعدى على شاب بالسب بالقاهرة

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بأعمال البطلجة وإحداث تلفيات بالدراجة النارية الخاصة بوالده بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة الزيتون من القائم على النشر (طالب – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (أحد الأشخاص "مستأجر جزء من الجراج محل الواقعة" – كائن بالعقار محل سكن الشاكى) لقيامه بالتعدى عليه بالسب وإحداث تلفيات بالدراجة النارية الخاصة بوالده على النحو المشار إليه.

أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ،لوجود خلافات بينه وبين الشاكى لتعمده ترك الدراجة النارية بأماكن تعيق الحركة بالجزء المستأجر له بالجراج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.