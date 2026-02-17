بملابس محتشمة | زوجة زيزو تخطف القلوب بجمالها وأناقتها

خطفت هدى بهاء، زوجة أحمد سيد زيزو نجم الأهلي ومنتخب مصر، الأنظار بأناقتها التي تجمع بين البساطة والاحتشام، لتحصد إشادات واسعة من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت زوجة نجم النادي الأهلي داخل سيارتها بإطلالة شتوية أنيقة ولافتة، فيما اعتمدت من الناحية الجمالية مكياجًا ناعمًا مع أحمر شفاه باللون الأحمر أضفى لمسة من الجاذبية على إطلالتها.

ويعاني "زيزو" من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة البنك الأهلي، في بطولة الدوري، وغاب على إثرها عن المباريات الأخيرة للفريق الأحمر.

موعد مباراة الأهلي القادمة

تقام مباراة الأهلي القادمة أمام الجونة، في تمام الساعة 9.30 مساء الخميس المقبل، وذلك في أول مباراة للفريق في شهر رمضان الكريم، حيث يبحث المارد الأحمر في مباراة الجونة عن الفوز؛ من أجل مواصلة ملاحقة سيراميكا كليوباترا على صدارة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي والجونة بالدوري المصري، ويسبقها ستديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة بفارق 5 نقاط عن سيراميكا كليوباترا “المتصدر” ولعب مباراة أكثر، ويأتي خلف سيراميكا، الزمالك وبيراميدز برصيد 31 نقطة، ولهما مباراة- مثل الأهلي- يمكنهما تقليص الفارق من خلالها مع سيراميكا.