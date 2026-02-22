أفغانستان تستدعي السفير الباكستاني وتحتج على هجمات داخل أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم، استدعاء سفير باكستان لدى كابل وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، على خلفية الهجمات التي نفذها الجيش الباكستاني داخل الأراضي الأفغانية خلال الساعات الماضية.

وقالت الخارجية الأفغانية في بيان إن الهجمات الباكستانية استهدفت ولايتي ننغرهار وبكتيكا، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى أضرار واسعة في الممتلكات السكنية.

وأضاف البيان أن كابل تدين بشدة ما وصفته بـ"انتهاك الجيش الباكستاني للمجال الجوي الأفغاني وقصفه مناطق مدنية"، معتبرة أن هذه العمليات تمثل "انتهاكاً صريحاً لسيادة أفغانستان ووحدة أراضيها، ومخالفة واضحة للقوانين والأعراف الدولية".

وأكدت وزارة الخارجية أنها حملت الحكومة الباكستانية المسؤولية الكاملة عن تداعيات الهجمات الأخيرة، محذرة من أن استمرار مثل هذه العمليات من شأنه أن يزيد من حدة التوتر ويقوض جهود الاستقرار في المنطقة.

ودعت كابل إسلام آباد إلى احترام سيادة أفغانستان، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، ومعالجة أي قضايا أمنية عبر القنوات الدبلوماسية، بدلاً من اللجوء إلى العمل العسكري.