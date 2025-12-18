قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جهاز لوحى خارق بتوقيع وان بلس.. إليك المواصفات والسعر

ون بلس باد جو 2
ون بلس باد جو 2
لمياء الياسين

أطلقت ون بلس جهازًا لوحيًا جديدًا في الهند يُدعى ون بلس باد جو 2. وقد تم الإعلان عنه جنبًا إلى جنب مع ون بلس 15 آر ، ويقع في فئة الأجهزة متوسطة المدى، ويستهدف المستخدمين الذين يرغبون في شاشة كبيرة وعمر بطارية طويل دون اللجوء إلى الأسعار المرتفعة
يتوفر جهاز iPad Go 2 بلونين أسود داكن وبنفسجي مع ذلك، يتوفر اللون الأسود الداكن فقط في طراز الجيل الخامس. يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 7300-Ultra، المصنّع بتقنية 4 نانومتر. تقدم OnePlus الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، مع خيارين من سعة التخزين: 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ون بلس باد جو 2

ون بلس باد جو 2

يأتي الجهاز اللوحي بشاشة LCD مقاس 12.1 بوصة بدقة 2.8K. تدعم الشاشة معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 600 شمعة/م² يدويًا و900 شمعة/م² في وضع HBM. كما يدعم الجهاز تقنية Dolby Vision، ويغطي 98% من نطاق ألوان DCI-P3.

من ناحية البرمجيات، يعمل جهاز Pad Go 2 بنظام OxygenOS 16، المبني على نظام Android 16. وقد أضافت OnePlus ميزات مثل Open Canvas لتعدد المهام، بالإضافة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي مثل AI Writer وAI Recorder. ويتم إخراج الصوت من خلال نظام رباعي السماعات

.سعة البطارية

تمت زيادة سعة البطارية مقارنةً بجهاز Pad Go السابق. يأتي الطراز الجديد ببطارية سعتها 10050 مللي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 33 واط. كما يدعم الشحن السلكي العكسي بقدرة 6.5 واط، والذي يمكن استخدامه لشحن الملحقات الصغيرة عند الحاجة. أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الجهاز اللوحي على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لإجراء مكالمات الفيديو.

الأسعار والتوافر
يبدأ سعر نسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت واي فاي من 26,999 روبية. أما نسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت واي فاي فيبلغ سعرها 29,999 روبية، بينما يبلغ سعر طراز 5G بسعة تخزين 256 جيجابايت 32,999 روبية. تبدأ المبيعات في الهند في 18 ديسمبر
تبيع شركة ون بلس أيضًا قلم Pad Go 2 Stylo بسعر 3999 روبية هندية، وغطاءً واقيًا بسعر 1499 روبية هندية بشكل منفصل. يدعم القلم 4096 مستوى من حساسية الضغط.

ون بلس باد ون بلس باد جو 2 جهاز iPad Go 2 نظام OxygenOS 16 جهاز Pad Go 2

