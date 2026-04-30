أخبار التكنولوجيا...ترجمة جوجل تطلق ميزة جديدة إليك اهم تفاصيلها و سرعة النت بطيئة في منزلك إليك 7 طرق لن تخطر لك في بال لتسريعها

انسّ الفوتوشوب ..iOS 27 يأتي مع أدوات سحرية لتعديل الصور في آيفون

تُشير التقارير إلى أن شركة آبل تُخطط لإصلاح الأخطاء وتوسيع قدرات نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها مع إصدار أنظمة iOS 27 و iPadOS 27 و macOS 27 لهذا العام، ويبدو أن التحسينات التي ستُجرى على هذا النظام قد تتجاوز مجرد تقديم نسخة أكثر فعالية من مساعدها الصوتي "سيري". وذكرت وكالة بلومبيرغ أن تحديثات البرامج لهذا العام ستتضمن أيضًا أدوات جديدة لتحرير الصور مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمكّن المستخدمين من تغيير عناصر مثل خلفية الصور وإطارها.

سرعة النت بطيئة في منزلك ؟ .. 7 طرق لن تخطر لك في بال لتسريعها

يعاني الكثير من الأشخاص من بطء شبكة Wi-Fi في منازلهم أو مكاتبهم، مما يتسبب في العديد من المشاكل، كصعوبة تحميل الملفات أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو اللعب عبر الإنترنت ويعد هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تسريع شبكة Wi-Fi الخاصة بك، منها:

قبل الإطلاق ..تسريبات تكشف مواصفات هاتف موتورولا Moto G87 الاقتصادي

أعلنت موتورولا عن هاتف Moto G87، أحدث هواتف سلسلة G، والذي يُعدّ خليفةً لهاتف Moto G77 الذي أُطلق العام الماضي . يتميز الهاتف بشاشة أكثر وضوحاً، وكاميرا رئيسية بدقة أعلى، ومتانة أكبر، ويعمل بنظام Android 16 مُثبّتاً مسبقاً.

هتقلب الموازيين ..ترجمة جوجل تطلق ميزة جديدة إليك اهم تفاصيلها

حصلت خدمة ترجمة جوجل على مدرب نطق يعمل بالذكاء الاصطناعي وسيتم إطلاق التحديث على نظام أندرويدمع دعم محدود للغات الإنجليزية والإسبانية والهندية.

لطالما كان مترجم جوجل الأداة المفضلة على الإنترنت لفهم اللغات الأخرى، فهو جسر سريع يربط بين الكلمات والعبارات والمحادثات في بلدان مختلفة