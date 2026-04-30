قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سرعة النت بطيئة في منزلك ؟ .. 7 طرق لن تخطر لك في بال لتسريعها

بطء شبكة Wi-Fi
لمياء الياسين

يعاني الكثير من الأشخاص من بطء شبكة Wi-Fi في منازلهم أو مكاتبهم، مما يتسبب في العديد من المشاكل،  كصعوبة تحميل الملفات أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو اللعب عبر الإنترنت ويعد هناك العديد من  الطرق التي يمكنك من خلالها تسريع شبكة Wi-Fi الخاصة بك، منها:
تحقق من سرعة الإنترنت

 أول شيء يجب عليك فعله هو التحقق من سرعة الإنترنت المتعاقد عليها مع مزود خدمة الإنترنت (ISP). إذا كانت السرعة المتعاقد عليها أقل من سرعة Wi-Fi التي تتوقعها، فقد تحتاج إلى الترقية إلى خطة إنترنت أسرع.

أعد تشغيل الراوتر

قد يبدو الأمر بسيطًا، لكنه يمكن أن يحل العديد من المشكلات، بما في ذلك بطء Wi-Fi.

غيّر مكان الراوتر

ضع الراوتر في مكان مركزي في منزلك أو مكتبك، بعيدًا عن الحواجز، مثل الجدران والأثاث.

عدل هوائيات الراوتر

يمكن أن يساعد تعديل هوائيات الراوتر في تحسين قوة الإشارة.

إزالة الأجهزة غير الضرورية

 إذا كنت لا تستخدم جهازًا معينًا، فافصله عن شبكة Wi-Fi. سيساعد ذلك في تحرير عرض النطاق الترددي للأجهزة التي تستخدمها.

تحديث نظام الراوتر

 تصدر الشركات المصنعة تحديثات البرامج بشكل متكرر لإصلاح الأخطاء وتحسين أداء الراوتر.
استخدم موسّع الشبكة

 إذا كان الراوتر بعيدًا عنك أو يقع خلف الحواجز، فقد تحتاج إلى استخدام موسّع شبكة سيساعد موسّع الشبكة في توسيع نطاق تغطية شبكة Wi-Fi.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

الأهلي

الموضوع انتهى.. شبانة يكشف موعد رحيل توروب عن الأهلي

محمد صلاح

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

الزمالك

هنطبق اللائحة.. رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباراة الزمالك وسموحة

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

إمام عاشور

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

ترشيحاتنا

جوليان ألفاريز

إنجاز أرجنتيني جديد.. ألفاريز يحطم رقم ميسي بدوري أبطال أوروبا

حسن شحاتة

خالد الغندور يدافع عن حسن شحاتة : راعوا السن والمرض

الاتفاق

موعد مباراة الاتفاق والأخدود في الدوري السعودي

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد