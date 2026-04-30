سرعة النت بطيئة في منزلك ؟ .. 7 طرق لن تخطر لك في بال لتسريعها

يعاني الكثير من الأشخاص من بطء شبكة Wi-Fi في منازلهم أو مكاتبهم، مما يتسبب في العديد من المشاكل، كصعوبة تحميل الملفات أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو اللعب عبر الإنترنت ويعد هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تسريع شبكة Wi-Fi الخاصة بك، منها:

تحقق من سرعة الإنترنت

أول شيء يجب عليك فعله هو التحقق من سرعة الإنترنت المتعاقد عليها مع مزود خدمة الإنترنت (ISP). إذا كانت السرعة المتعاقد عليها أقل من سرعة Wi-Fi التي تتوقعها، فقد تحتاج إلى الترقية إلى خطة إنترنت أسرع.

أعد تشغيل الراوتر

قد يبدو الأمر بسيطًا، لكنه يمكن أن يحل العديد من المشكلات، بما في ذلك بطء Wi-Fi.

غيّر مكان الراوتر

ضع الراوتر في مكان مركزي في منزلك أو مكتبك، بعيدًا عن الحواجز، مثل الجدران والأثاث.

عدل هوائيات الراوتر

يمكن أن يساعد تعديل هوائيات الراوتر في تحسين قوة الإشارة.

إزالة الأجهزة غير الضرورية

إذا كنت لا تستخدم جهازًا معينًا، فافصله عن شبكة Wi-Fi. سيساعد ذلك في تحرير عرض النطاق الترددي للأجهزة التي تستخدمها.

تحديث نظام الراوتر

تصدر الشركات المصنعة تحديثات البرامج بشكل متكرر لإصلاح الأخطاء وتحسين أداء الراوتر.

استخدم موسّع الشبكة

إذا كان الراوتر بعيدًا عنك أو يقع خلف الحواجز، فقد تحتاج إلى استخدام موسّع شبكة سيساعد موسّع الشبكة في توسيع نطاق تغطية شبكة Wi-Fi.

