إحباط محاولة تهريب 2000 لتر سولار للسوق السوداء بأسوان

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط (2000 لتر مواد بترولية "سولار") داخل فنطاس متوسط الحجم محمل على سيارة "نصف نقل" قيادة (سائق – مقيم بالأقصر) بدائرة قسم شرطة ثان أسوان بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمى بالسوق السوداء لتحقيق أرياح غير مشروعة، وبمواجهته أقر بتحصله عليها من إحدى محطات الوقود بدائرة قسم شرطة أول أسوان بدون تصريح وبمساعدة أحد عمال المحطة (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) "تم ضبطه".



وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





