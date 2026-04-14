صناعة النواب: مصر تتحول بخطى ثابتة لمركز إقليمي للصناعة المستدامة وجذب الاستثمارات

أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اجتماع وزير الصناعة مع مجموعة سان جوبان مصر يمثل خطوة مهمة تعكس توجه الدولة الجاد نحو توطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز الاستثمار في مجالات مواد البناء المستدامة والاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة 2030.

وأوضح نصر الله في تصريح صحفي له اليوم، أن ما تم استعراضه خلال الاجتماع من توسعات استثمارية ضخمة للمجموعة داخل مصر، وارتفاع حجم استثماراتها إلى 500 مليون يورو، إلى جانب إنشاء مصانع جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدينة السادات، يؤكد أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.

وأشار عضو صناعة البرلمان إلى أن تركيز وزارة الصناعة على توطين التكنولوجيا والتصنيع الأخضر، يعكس تحولًا نوعيًا في فلسفة التنمية الصناعية داخل الدولة، حيث لم يعد الهدف فقط زيادة الإنتاج، بل تحقيق الاستدامة وتقليل الأثر البيئي وتعزيز الاعتماد على الصناعة النظيفة.

وأضاف سامي نصر الله. أن المشروع الخاص بإنتاج الزجاج المتخصص المستخدم في صناعات السيارات والطاقة الشمسية، يمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني، ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القدرة التصديرية لمصر، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة تدعم سوق العمل المصري.

كما أشاد نائب الشرقية بتأكيد الوزير على تذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة، مؤكدًا أن هذه السياسة تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتدفع نحو المزيد من الشراكات الصناعية الكبرى.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، بالتأكيد على أن ما تشهده مصر من توسع في الصناعات المستدامة يعكس رؤية قيادة سياسية واعية، قائلاً: "ما يحدث اليوم يؤكد أن مصر تتحول تدريجيًا إلى مركز صناعي إقليمي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والاستثمار الأخضر، بما يحقق التنمية ويحافظ على البيئة في آن واحد."