رمضان السيد: الأهلي والزمالك يمثلان الكرة المصرية.. وشيكو بانزا يمتلك قدرات أوروبية

أكد رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، أن المنافسة بين الأهلي والزمالك تمثل القيمة الحقيقية للكرة المصرية، مشيرًا إلى أهمية دعم الأندية المصرية في البطولات القارية.

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "الزمالك والأهلي هما الكرة المصرية، وعندما يحقق فريق آخر بطولة لا يكون لها نفس التأثير، مثلما حدث في نهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد، لأن المنافسة بين قطبي الكرة المصرية دائمًا ما يكون لها طابع خاص ومختلف".

وأضاف: "كل الأندية الشعبية التي تشارك في أي بطولة تمثل مصر وتضيف للكرة المصرية، وكنا نذهب لحضور المران الأخير للزمالك قبل أي بطولة قارية من أجل مساندته، وهم أيضًا كانوا يزورون ملعب التتش لدعم الأهلي".

وتابع: "شيكو بانزا لاعب الزمالك يمتلك سرعات وإمكانات كبيرة، وهي قدرات لا تتوافر لدى العديد من اللاعبين حتى في الدوريات الأوروبية".