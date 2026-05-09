فن وثقافة

حسين الجسمي يفاجئ جمهور “حصّنتك يا وطن” بظهور استثنائي عالمي

فاجأ الفنان الإماراتي حسين الجسمي "صوت العرب" ، جمهور أمسية “حصّنتك يا وطن” التابعة لـ الأوركسترا الوطنية الإماراتية، بظهور استثنائي عالمي غير مُعلن على المسرح، وسط تفاعل جماهيري مهيب وتصفيقٍ امتدّ في أرجاء أوبرا دبي، في مشهد عكس حجم مكانته الجماهيرية وقيمة الحدث الوطنية والثقافية.

وشهد الإعلان عن حضور الجسمي ومشاركته في الأمسية الوطنية تصفيقًا حارًا وتفاعلًا استثنائيًا، خاصةً بعدما جاء في التقديم المفاجئ: "تفخر الأوركسترا الوطنية الإماراتية، ولأول مرة، باستقبال “صوت العرب” حسين الجسمي، في ليلة “حصّنتك يا وطن".

تفاصيل حفل حسين الجسمي 

وجاءت مشاركة الجسمي دعمًا ومحبةً للأوركسترا الوطنية الإماراتية، وتقديرًا لدورها في ترسيخ الحضور الثقافي والفني لدولة الإمارات، حيث قدّم بصوته أغنيته الشهيرة "الصقور المخلصين" بمرافقة أوركسترالية حيّة حملت أبعادًا وطنية وإنسانية مؤثرة، رفعت من حرارة التفاعل، وحوّلت اللحظة إلى واحدة من أبرز مشاهد الحفل.

وأكد الجسمي، خلال كلمته للحضور، أن الفن والثقافة جزء أصيل من صورة الإمارات الحديثة، وأن دعم المشاريع الفنية الوطنية يمثل مسؤولية واعتزازًا بكل من يسهم في تقديم صورة حضارية تليق باسم الدولة ومكانتها، وقال: “مساؤكم يليق بالإمارات .. هذا الحضور المهيب وهذه الليلة الاستثنائية “حصّنتك يا وطن” يؤكدان أن الإمارات تصنع، بالفن والثقافة والوعي، صورة وطن يعلو بالجمال كما يعلو بالإنجاز". وتابع قائلًا: "وأنا فخور الليلة بأن أقف محبةً ودعمًا للأوركسترا الوطنية الإماراتية، هذا الصرح الثقافي الذي نفتخر به جميعًا".

وشهدت الأمسية حضورًا جماهيريًا لافتًا، وسط إشادات واسعة بالمستوى الموسيقي والتنظيمي الرفيع، وبالطابع الوطني الراقي الذي حملته الليلة، والتي كرّست مكانة الأوركسترا الوطنية الإماراتية كأحد المشاريع الثقافية الملهمة في المشهد الفني.

