حسين الجسمي: "اصنع في الإمارات" يعكس قوة الرؤية الإماراتية

زار الفنان الإماراتي حسين الجسمي، النسخة الخامسة من منصة #اصنع_في_الإمارات ، حيث اطّلع على أحدث المشاريع الوطنية والابتكارات الصناعية والتقنية التي قدمتها نخبة من الشركات الإماراتية والعالمية، في مشهد عكس حجم التطور المتسارع الذي تشهده دولة الإمارات وريادتها المتنامية في مختلف القطاعات الصناعية والاستراتيجية.

وأشاد الجسمي بالمستوى المتقدم والقوة الواضحة في الطرح والتنظيم، وبما شاهده من جودةٍ عالية ورؤى مستقبلية وطموحات كبيرة تقودها كفاءات وطنية شابة أثبتت قدرتها على المنافسة عالمياً، مؤكداً أن ما تقدمه الشركات المشاركة يعكس صورة مشرّفة لوطنٍ يستثمر في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا.

وقال الجسمي:“نصنع في الإمارات، لأننا نؤمن أن قوة الدول تُقاس بكفاءة أدائها وإنتاجيتها… وأن من يصنع يملك قراره ومستقبله. وفخور أن أرى بلادي اليوم تصنع كل شيء، من المسمار إلى الصاروخ، بعقول شبابها وبرؤية قيادة حكيمة آمنت أن لا مستحيل أمام الإمارات".

كما عبّر عن اعتزازه وتشرفه بلقاء أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله، إلى جانب لقاء المحبين والحضور من مختلف دول العالم، في أجواء جسدت مكانة الإمارات العالمية وريادتها وثقتها المتواصلة بالمستقبل.

واختتم الجسمي تصريحه بالدعاء بأن يحفظ الله الإمارات وقيادتها وشعبها، ويديم عليها التقدم والازدهار.

وكان أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي تعاوناً فنياً مع دولته، من خلال تقديم قصيدة “يا بلادي” لمحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برؤية موسيقية متكاملة، وألحان وغناء الجسمي.

في نوفمبر 2025، أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، “جبل الأغنية العربية”، أغنيته الجديدة “أبوس خشمه” بروح شعبية سعودية معاصرة، في عمل يجمع بين فخامة الكلمة وجمال اللحن وقوّة الأداء.

ويشكّل هذا العمل أول تعاون شعري يجمع الجسمي بالشاعر خلف بن هذّال، الذي قدّم نصاً مكثفاً بالصور والعاطفة والعمق، بينما يأتي اللحن بتوقيع الملحن عزوف ضمن سلسلة تعاونات ناجحة رسّخت حضوراً فنياً مشتركاً محبّباً لدى الجمهور.

وقدّم الجسمي في “أبوس خشمه” أداءً قوياً نابضاً بالإيقاع والطاقة، ترجم فيه روح اللحن الشعبي بطابع حديث ومتوازن، وتولّى مشاري أبو جواد توزيع العمل بلمسات إيقاعية معاصرة، فيما أتمّ جاسم محمد المكس والماستر بجودة عالية.

يشار إلى أنه في أغسطس الماضي، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الأغنيتين الحادية عشرة والثانية عشرة من ألبومه الجديد.

قد أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، “ألبوم HJ2025”، ضمن الخطة التي اعتمدها في إصدار أغنيتين أسبوعيًا طيلة موسم الصيف.

العمل الأول هو رائعة شعرية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيّب الله ثراه)، تحمل عنوان "يا نسيمٍ هب جدواكم" من ألحان الملحن المبدع ياسر بو علي، وتوزيع عصام الشرايطي، وتأتي بصيغة فنية تعكس عمق الكلمة وقوة الإحساس.

وقد جرى تنفيذ فيديو كليب 'مِستنيك' بمشاركة تمثيلية لافتة من النجمين محمد فراج وبسنت شوقي، ما أضفى على العمل بُعدًا دراميًا مميزًا، وزاده تألقًا على صعيدي الأداء والإخراج. وقد جاء التقديم البصري والفني بتوقيع شركة روزناما، بقيادة المبدع هشام جمال، في إطار يعكس روح المشروع وتنوّعه.

وُطرحت الأغنيتان وعُرضتا في قناة الفنان حسين الجسمي الرسمية في يوتيوب، وعبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، إلى جانب جميع المنصات المتخصصة في عرض وبث الأغاني، وبأسلوب مطوّر ومختلف ضمن أحدث الإمكانيات التقنية الحديثة.

