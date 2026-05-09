قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمتلك فروعا في 17 دولة .. شروط قبول الدارسين بـ جامعة سنجور
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. تفاصيل طرح 30 ألف وحدة بالإيجار التمليكي
مبقتش أنام.. أحمد زعيم يكشف مصير آخر أغاني هاني شاكر | خاص
نهائي الكونفدرالية.. قرار جديد من معتمد جمال قبل مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 72 ألف شهيد
بين الرجل والمرأة.. خبير: العلاقات الرمادية أخطر أنواع التعلق العاطفي
ترامب: نأمل في تمديد وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 109 ملايين نسمة اليوم السبت 9 مايو
رئيس "خارجية النواب": زيارة ماكرون ترسيخ لقوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية بمختلف المجالات
الإحصاء: 4.6 % ارتفاعا في الصادرات المصرية إلى فرنسا 2025
الابتهالات تملأ فنادق الحجاج.. بعثة القرعة تحتفى بالوافدين إلى مدينة الرسول
خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليبولد سنجور : تجربة عطاء ملهمة لبناء الدولة والإنسان الأفريقي

ليبولد سنجور : تجربة عطاء ملهمة لبناء الدولة والإنسان الأفريقي
ليبولد سنجور : تجربة عطاء ملهمة لبناء الدولة والإنسان الأفريقي
أ ش أ

ليوبولد سيدار سنجور ، الذي تحمل اسمه جامعة سنجور بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية التي يشهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح مقرها الجديد اليوم (السبت) بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، هو الشاعر والمفكر السنغالي الشهير، وأول رئيس لجمهورية السنغال (1960- 1980) وأحد أبرز رموز الفرانكفونية ، وسُميت الجامعة تخليداً لاسمه ودوره في تعزيز الثقافة الفرانكوفونية والأفريقية .

ولد سنجور في بلدة "جوال" الساحلية بالسنغال، ونشأ في بيئة مجتمعية أفريقية تقليدية، مما خلق لديه مزيجاً ثقافياً فريداً.

انتقل إلى باريس عام 1928، حيث درس في جامعة "السوربون" ، وحصل على شهادة في اللغة الفرنسية وقواعدها ، وخلال الحرب العالمية الثانية (1939- 1945) ، جُند في الجيش الفرنسي ، وأسره الألمان لمدة 18 شهراً، قضى معظمها في كتابة الشعر .

ودخل سنجور التاريخ كأول أفريقي يُنتخب عضواً في الأكاديمية الفرنسية عام 1983، وهو أرفع تكريم أدبي في فرنسا.

ويُلقب بـ "الرئيس الشاعر" ، فقد كان يرى أن السياسة والأدب وجهان لعملة واحدة هدفها تحرير الإنسان الأفريقي فكرياً وسياسياً .

ليوبولد سيدار سنجور الذي عاش في الفترة من (1906- 2001)هو شخصية تاريخية استثنائية، جمع بين كونه أول رئيس لجمهورية السنغال، وبين كونه أحد أعظم شعراء ومفكري أفريقيا في العصر الحديث ، وقاد بلاده نحو الاستقلال عن فرنسا عام 1960 وأصبح أول رئيس منتخب للسنغال بعد استقلالها .

تبنى سنجور نهجاً سياسياً عُرف بـ "الاشتراكية الأفريقية" ، وكان هذا نهجه في الحكم الى أن سلم السلطة لخلفه الرئيس الأسبق "عبدو ضيوف " وكان لهذا الفكر اسهام في بناء القومية الافريقية في دول جنوب الصحراء وهو ما أسهم في بناء حالة من اعتزاز الأفارقة بتاريخهم وانسانيتهم وقدرتهم على بناء مجتمعاتهم بأيديهم في العصر الحديث بعيدا عن الهيمنة الاستعمارية .

كما كان سنجور أحد أبرز مؤسسي التيار الفكري والأدبي المعروف باسم "تيار الزنوجة" الذي يهدف إلى الاعتزاز بالقيم الثقافية والروحية الأفريقية ومواجهة الاستعمار الثقافي. 

سيدار سنجور جامعة سنجور بمدينة برج العرب الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

صورة أرشيفية

ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مفاجآت في حالة الطقس بداية من اليوم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

وجبة في 10 دقائق .. بدون لحوم ولا فراخ وطعمها شهي وتشبع الأسرة

صورة أرشيفية

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة شابين وإصابة 5 آخرين خلال زفة عروسين بالغربية

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

ترشيحاتنا

الزمالك

صاحب هدف البطولة الأبرز.. غياب 7 نجوم عن نهائي الزمالك واتحاد العاصمة

الجزار

نجم البنك الأهلي: بن شرقي "لاعب كبير".. والفوز على الزمالك أعاد الأحمر

الجزار

نجم البنك الأهلي: حلمي العودة إلى المارد الأحمر يوما ما

بالصور

حملات مرورية مكثفة بشوارع الشرقية لتحقيق السيولة والإنضباط المروري

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بين الرجل والمرأة.. خبير: العلاقات الرمادية أخطر أنواع التعلق العاطفي

مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية

صوامع وشون الشرقية تستقبل 375 ألف طن من القمح المورد

قمح
قمح
قمح

إطلالة مختلفة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بظهورها اللافت

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد