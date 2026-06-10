أشرف زكي ناعيا عبد العزيز مخيون: فنان مثقف لم يقدم تنازلات وكان ينتقي أدواره بدقة

نعى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان القدير عبد العزيز مخيون الذي وافته المنية اليوم .

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" فقدنا قيمة إنسانية وفنية كبيرة وكان هناك جنازة مهيبة للفنان القدير ".

وتابع أشرف زكي :" سوف نجتمع مع الزملاء في الوسط الفني لتخليد اسم الفنان عبد العزيز مخيون ورحلة عطا الفنان كبيرة ومتنوعة ".

وأكمل أشرف زكي :" عبد العزيز مخيون كان ينتقي ادواره وكان بيذاكر كويس للأدوار التي يختارها وكان فنان مثقف ولم يقدم أي تنازلات ".

ولفت اشرف زكي :" عبد العزيز مخيون تعرض لوعكة صحية قبل وفاته واستأذن من الدكتور إنه يصور لإنه كان ملتزم بعمل فني في شهر رمضان ".

