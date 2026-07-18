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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بطاقة حمراء تاريخية.. لحظات سرقت الأضواء في كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
أمينة الدسوقي

بينما تتجه أنظار العالم إلى ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي، حيث يلتقي منتخب الأرجنتين حامل اللقب مع إسبانيا بطلة أوروبا في نهائي كأس العالم 2026، تبقى البطولة حافلة بقصص أخرى لن تمحوها صافرة الختام.

فعلى مدار خمسة أسابيع، لم تكن الإثارة حكرا على الأهداف والنتائج، بل صنعتها أيضًا مواقف طريفة، ولقطات غير متوقعة، وأحداث تحولت إلى حديث الجماهير ووسائل الإعلام، لتؤكد أن المونديال لا يكتب تاريخه بالألقاب فقط، بل باللحظات التي تبقى عالقة في الذاكرة.

روبوت يشعل حماس الجماهير الأرجنتينية

قبل مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر في دور الـ32، احتشد آلاف المشجعين على شاطئ ميامي في أجواء احتفالية صاخبة، لكن المفاجأة جاءت بانضمام روبوت يرتدي قميص ليونيل ميسي ويحمل ألوان "التانجو".

منتخب الأرجنتين

وبحركاته الراقصة وتفاعله مع الجماهير، تحول "المشجع الآلي" إلى أحد أكثر المشاهد تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي، في لقطة جسدت الوجه الترفيهي للبطولة.

البطتان اللتان نافستا النجوم

لم يكن اللاعبون وحدهم أبطال المشهد، فقد خطفت بطتان شهيرتان الأضواء خلال البطولة.

البداية كانت مع البطة "دون"، التي ظهرت وسط جماهير إسكتلندا في مدينة بوسطن مرتدية علم البلاد وقلادة ذهبية، لتصبح أيقونة جماهيرية خلال البطولة.

البطة ميرلين

أما البطة "ميرلين"، فقد ارتدت قميص منتخب المكسيك خلال الاحتفالات بالفوز على جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية، قبل أن تبلغ شهرتها ذروتها بلقاء الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا.

حكم يسقط واللاعبون يهرعون لإنقاذه

ومن أكثر المواقف غرابة، ما حدث خلال لقاء أستراليا والولايات المتحدة، عندما سقط الحكم الألماني فيليكس تسفاير أرضًا بسبب تشنج عضلي مفاجئ.

وسارع اللاعبان أيدن أونيل وفولارين بالوغون لمساعدته، قبل أن يتناول عصير المخلل الذي يُعتقد أنه يخفف التشنجات العضلية، ليستأنف إدارة المباراة بعد توقف دام نحو دقيقة ونصف.

أول بطاقة حمراء بسبب “قانون فينيسيوس”

وشهدت البطولة أيضًا أول تطبيق صارم للقانون الجديد الذي يمنع اللاعبين من تغطية أفواههم أثناء الحديث مع الحكام أو المنافسين.

وكان الباراغواياني ميغيل ألميرون أول ضحية لهذا التعديل، بعدما غطى فمه خلال نقاش مع الحكم في مباراة منتخب بلاده أمام تركيا، لتؤكد تقنية الفيديو المخالفة ويحصل على بطاقة حمراء تاريخية.

أغرب بطاقة حمراء في تاريخ كرة القدم

مونديال يكتب ذكرياته خارج حدود المستطيل الأخضر

ورغم أن الجماهير ستتذكر نهائي الأرجنتين وإسبانيا، والمواجهة المنتظرة بين ليونيل ميسي ولامين يامال، فإن كأس العالم 2026 سيظل حاضرًا أيضًا بفضل تلك المواقف الإنسانية والطريفة التي صنعت وجهًا آخر للبطولة، وأثبتت أن كرة القدم ليست مجرد منافسة على الكأس، بل مسرح للحكايات التي تبقى راسخة في ذاكرة المشجعين لسنوات طويلة

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