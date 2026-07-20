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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اختتام تدريب 40 طالبة من مدرسة التمريض على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي

خلال اعمال التدريب
خلال اعمال التدريب
ايمن محمود

أنهت مستشفى العلمين النموذجي تدريب 40 طالبة من مدرسة التمريض على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (Basic Life Support - BLS). في إطار اهتمام مستشفى العلمين النموذجي برفع كفاءة الكوادر التمريضية، وتحت إشراف إدارة التدريب.

وتولت إدارة التدريب تنظيم البرنامج التدريبي والإشراف على تنفيذه، بما يضمن تزويد الطالبات بالمعارف والمهارات العملية اللازمة للتعامل مع حالات توقف القلب والتنفس، وفق أحدث المعايير العلمية، من خلال تدريب تطبيقي يركز على سرعة الاستجابة وجودة الأداء في المواقف الطارئة.

ويأتي هذا التدريب ضمن خطة إدارة التدريب المستمرة لتأهيل الكوادر التمريضية، وتعزيز جاهزيتها لتقديم رعاية صحية آمنة وفعالة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق أعلن الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح نجاح مديرية الشئون الصحية بمطروح خلال الفترة من يناير 2026 وحتى يونيو 2026، بتنظيم 36 قافلة طبية بالمناطق النائية داخل المحافظة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة، و١٠٠ يوم صحة، وبداية جديدة لبناء إنسان وذلك من خلال خطة محددة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور أحمد رفعت أن القوافل الطبية نجحت خلال النصف الأول من عام 2026 في تقديم 20520 خدمة طبية مجانية ، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي 13220 مريض، وذلك من خلال العيادات المتنقلة بمختلف مراكز المحافظة، لافتاً إلى أن هذه القوافل العلاجية اشتلمت على العديد من التخصصات الطبية منها (الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأشعة التليفزيونية)، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية، والأشعات، وصرف العلاج اللازم مجانا.

كما تم إجراء  1080 فحص معملى و 144 أشعة تشخيصية ، كما تم تقديم 2520 خدمة التثقيف والتوعية الصحية ، من خلال عقد 180 ندوة توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القري لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والخدمات المتاحة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

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