رئيس منطقة مطروح الأزهرية يبحث الاستعدادات الأولية مع قيادات التعليم لانطلاق العام الدراسي الجديد

عقدت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم، الثلاثاء، برئاسة الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وبحضور الشيخ عبد الرازق الباجوري، مدير عام المنطقة لشئون التعليم، اجتماعًا موسعًا بقاعة التدريب بديوان عام المنطقة.

وذلك بحضور مديري المراحل والإدارات الإشرافية، والإدارة الهندسية، والتنسيق، وشئون العاملين، ورعاية الطلاب، والتوجيه الفني، ومجموعات الموجهين وشيوخ المعاهد، وذلك لبحث الاستعدادات والتجهيزات الأولية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

توفير الاحتياجات

استعرض اللقاء الموقف التنفيذي داخل المعاهد الأزهرية بالمحافظة، وناقش الحضور سبل توفير الاحتياجات اللازمة لتحقيق انطلاقة تعليمية منضبطة وجادة من اليوم الأول.

متابعة ميدانية

وشدد الشيخ عطية سالم على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للتجهيزات الإنشائية، والتأكد من سلامة الأثاث وجاهزية المرافق الخدمية كالكهرباء والمياه، إلى جانب متابعة خطة وصول الكتب الدراسية وتوزيعها بآلية دقيقة ومحكمة تضمن وصولها للطلاب فور ورودها.

حصر المعاهد

كما وجّه بحصر المعاهد الابتدائية التي تضم أماكن شاغرة بعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني، ورصد المعاهد مرتفعة الكثافة لمعالجتها، وسرعة الانتهاء من حصر ملفات التحويلات المتبادلة بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم، وإعادة توزيع عُهد الأنشطة الطلابية لضمان تفعيلها فور بدء الدراسة.

ومن جانبه، وجه الشيخ عبد الرازق الباجوري بمتابعة الخطط الزمنية للمعلمين والتأكد من استلام المناهج الجديدة، بجانب مراجعة خطط عمل الموجهين الفنيين بدقة، وإنجاز الحصر الشامل لاحتياجات المعاهد ورصد العجز والزيادة في التخصصات المختلفة بدقة تامة.

كما شملت توجيهاته إعداد قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للمعلمين استعدادًا لأعمال أمانة السر، لتحقيق الاستفادة المثلى من القوى البشرية وتوزيعها بشكل عادل.

اختتم الاجتماع بالتأكيد على محورية الاستباق والتخطيط المبكر، والعمل بروح الفريق الواحد بين كافة الإدارات، مع ضرورة الالتزام بالتنفيذ الفوري للتكليفات لتوفير مناخ تعليمي مثالي لأبنائنا الطلاب.