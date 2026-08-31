أهلاً مدارس مطروح.. تخفيضات تصل لـ50% وهدايا مجانية قبل بدء الدراسة

في أجواء اتسمت بالفرحة والإقبال من المواطنين، يواصل معرض «أهلاً مدارس 2026» بمدينة مرسى مطروح تقديم احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة، مع طرح مجموعة متنوعة من المستلزمات المدرسية وتقديم هدايا مجانية لعدد من المواطنين، ضمن مبادرات المشاركة المجتمعية بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

توفير المستلزمات المدرسية



ولم تقتصر المشاركة في المعرض على توفير المستلزمات المدرسية فقط، حيث حرص القائمون عليه على إدخال البهجة على الأهالي من خلال توزيع الهدايا بالمجان على السيدات والفتيات والشباب، في مشهد استقبلته الأسر بالزغاريد والتهليل، تعبيرًا عن سعادتهم بالمبادرة.

مساندة الاسر



وقال علي جابر الفاخري، من منظمي معرض «أهلاً مدارس 2026» بمطروح، إن المشاركة هذا العام جاءت بهدف مساندة الأسر وتخفيف تكلفة تجهيز الأبناء للعام الدراسي، موضحًا أن بعض المنتجات تُطرح بتخفيضات تصل إلى 50% مقارنة بالأسعار المتداولة خارج المعرض.

وأشار إلى أن المعرض يضم تشكيلة كبيرة من المنتجات التي يحتاجها الطلاب، تشمل الملابس المدرسية والحقائب والأدوات المكتبية والأجهزة التعليمية، بما يمنح أولياء الأمور خيارات متعددة ويتيح لهم شراء احتياجات أبنائهم من مكان واحد.

مشاركة مجتمعية



وأضاف أن تنظيم المعرض يمثل صورة من صور المشاركة المجتمعية من جانب التجار، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو مساعدة الأسر خلال فترة الاستعداد للدراسة، خاصة في ظل زيادة الالتزامات والمصروفات التي تتحملها الأسرة مع بداية كل عام دراسي.



وأوضح أهلاً مدارس» مطروح.. تخفيضات تصل لـ50% وهدايا مجانية تفرّح الأهالي قبل بدء الدراسة

في أجواء اتسمت بالفرحة والإقبال من المواطنين، يواصل معرض «أهلاً مدارس 2026» بمدينة مرسى مطروح تقديم احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة، مع طرح مجموعة متنوعة من المستلزمات المدرسية وتقديم هدايا مجانية لعدد من المواطنين، ضمن مبادرات المشاركة المجتمعية بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

ولم تقتصر المشاركة في المعرض على توفير المستلزمات المدرسية فقط، حيث حرص القائمون عليه على إدخال البهجة على الأهالي من خلال توزيع الهدايا بالمجان على السيدات والفتيات والشباب، في مشهد استقبلته الأسر بالزغاريد والتهليل، تعبيرًا عن سعادتهم بالمبادرة.