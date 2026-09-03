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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد سامي يقود المران الأول للمصري في معسكر بورفؤاد

أحمد سامي
أحمد سامي
رباب الهواري

قاد أحمد سامي، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، المران الأول للفريق البورسعيدي مساء الأربعاء، خلال المعسكر المقام في بورفؤاد، استعدادًا لاستكمال مشوار الفريق في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتولى أحمد سامي القيادة الفنية للمصري خلفًا لعماد النحاس، بعدما أتم مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي إجراءات التعاقد معه، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، ليبدأ مهمته رسميًا مع الفريق.

ويبلغ أحمد سامي من العمر 52 عامًا، وسبق له تمثيل المنتخبات الوطنية للناشئين والشباب والمنتخب الأوليمبي كلاعب، كما بدأ مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل الانتقال إلى الإسماعيلي ثم الترسانة.

وعلى المستوى التدريبي، بدأ سامي مشواره من خلال قطاع الناشئين بناديي الأهلي وطلائع الجيش، قبل أن يخوض تجربته مع الفريق الأول لطلائع الجيش، ومنها انطلق إلى عدد من الأندية، أبرزها النجوم وطنطا وسموحة وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري ومودرن سبورت.

وحرصت إدارة النادي المصري على توجيه الشكر إلى عماد النحاس، المدير الفني السابق للفريق، على الفترة التي قضاها مع النادي، وذلك عبر الحساب الرسمي للمصري على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر النادي رسالة جاء فيها: «شكرًا كابتن عماد النحاس على كل ما قدمته مع النسور الخضر».

ويضم الجهاز الفني الجديد للمصري بقيادة أحمد سامي، حسام عبد العال مدربًا عامًا، وأحمد فتحي وصلاح أمين مدربين مساعدين، بينما يتولى أسامة عبد الكريم تدريب حراس المرمى.

وكان المصري قد حقق بداية جيدة في الدوري، بعدما حصد 6 نقاط من أول ثلاث جولات، بتحقيق الفوز في مباراتين، قبل أن يتلقى خسارته الأولى أمام بيراميدز بهدف دون رد، ليتوقف رصيده عند 6 نقاط.

وسبق لعماد النحاس قيادة المصري للتتويج ببطولة كأس عاصمة مصر، قبل أن تنتهي مهمته عقب الخسارة أمام بيراميدز، ليتولى أحمد سامي المسؤولية الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.


 

أحمد سامي المصري البورسعيدي اخبار الرياضة دوري أورا

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