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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زعيم الثغر لا يسير بمفرده.. رئيس الاتحاد يشكر الجماهير بعد الفوز على أبو قير للأسمدة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
رباب الهواري

حرص محمد أحمد سلامة، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، على توجيه رسالة شكر وتقدير إلى جماهير زعيم الثغر، عقب الانتصار الثمين الذي حققه الفريق أمام أبو قير للأسمدة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد رئيس الاتحاد السكندري أن جماهير النادي تمثل الداعم الأكبر للفريق، مشيدًا بحرصها على مساندة اللاعبين والجهاز الفني في مختلف الظروف.

وقال سلامة في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، إن مجلس الإدارة يوجه كل الشكر والتقدير إلى جمهور الاتحاد السكندري، الذي أثبت من جديد أن النادي لا يسير بمفرده، في ظل الدعم المتواصل والحضور القوي في المدرجات.

وأضاف أن مساندة الجماهير وحضورها في المباريات يمثلان حافزًا كبيرًا لجميع عناصر الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعبين يشعرون دائمًا بوجود جماهير تقف خلفهم وتدعمهم، وهو ما يمنحهم دفعة قوية لمواصلة القتال وتحقيق النتائج الإيجابية.

وأشار سلامة إلى أن وجود جماهير الاتحاد في المدرجات يحمل رسالة واضحة تؤكد قوة العلاقة بين النادي وأنصاره، موضحًا أن الجمهور يثبت في كل مباراة مدى حبه وتمسكه بالكيان، فضلًا عن حرصه على الوقوف بجوار الفريق في مختلف المواقف.

وشدد رئيس النادي على أن إدارة الاتحاد تقدر بشكل كبير الدور الذي تقوم به الجماهير، مؤكدًا أن دعمها يمثل أحد أهم عوامل النجاح، وأن الفريق سيواصل العمل من أجل إسعادها وتحقيق طموحاتها خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام تصريحاته، وجه محمد أحمد سلامة التحية إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل، تقديرًا للجهد الكبير الذي يبذله خلال الفترة الحالية، والعمل المستمر من أجل تطوير مستوى اللاعبين وتحقيق أفضل النتائج.

كما أشاد رئيس الاتحاد السكندري بلاعبي الفريق، مؤكدًا أنهم ظهروا بروح قتالية عالية أمام أبو قير للأسمدة، وتحملوا المسؤولية على أرض الملعب حتى نجحوا في حصد النقاط الثلاث.

وطالب سلامة اللاعبين بمواصلة تقديم المزيد خلال المباريات المقبلة، مشددًا على أن ارتداء قميص الاتحاد السكندري يمثل مسؤولية كبيرة وشرفًا لأي لاعب، ويحتاج إلى بذل أقصى جهد من أجل تحقيق أهداف النادي وإسعاد جماهيره.


 

أبوقير للأسمدة الاتحاد السكندري اخبار الرياضة دوري أورا

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