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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب أستراليا يلمح للرحيل بعد كأس آسيا.. تفاصيل

أستراليا
أستراليا
مجدي سلامة

كشف مدرب أستراليا توني بوبوفيتش أنه رفض تمديد عقده الذي كان سيبقيه في منصبه حتى كأس العالم 2030، مفضلا توقيع عقد حتى نهاية كأس آسيا العام المقبل فقط.


وصل المنتخب الأسترالي لكرة القدم إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم هذا العام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك قبل أن يخرج بركلات الترجيح على يد مصر في دور الـ32.


وقال بوبوفيتش: “هذا القرار يمنح اتحاد كرة القدم الأسترالي الفرصة إذا أرادوا اتخاذ قرار مختلف، ويمكنهم ذلك، وأنا مرتاح للغاية للقرار الذي تم اتخاذه.”

مدرب أستراليا


تولى بوبوفيتش المسؤولية خلفا لجراهام أرنولد في أواخر عام 2024، وضمن لأستراليا تأهلا سلسا بشكل غير عادي لأول بطولة كأس عالم تضم 48 فريقًا.


وأكد المدرب، البالغ من العمر 53 عاما، إنه لا يزال يستمتع بالوظيفة، وخاصة بتطوير المواهب الأسترالية الشابة.


شاركت أستراليا بأصغر تشكيلة في كأس العالم هذا العام، وأشار بوبوفيتش إلى إنه سيكون هناك الكثير من المواهب الشابة التي ستظهر في كأس آسيا، الذي يقام في الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير في المملكة العربية السعودية.


وأضاف: “من المحتمل أن يكون هناك الكثير من اللاعبين الشباب في كأس آسيا، وسيتم ذلك دون فقدان أي أمل في أننا يجب أن ننافس على كأس آسيا، بمجرد وصولك إلى هناك، سترغب في الفوز، أعتقد أن هذا يجب أن يحدث لأستراليا”.


ستواجه أستراليا، التي فازت بلقبها الوحيد في كأس آسيا على أرضها في عام 2015، طاجيكستان والعراق وسنغافورة في المجموعة الرابعة في البطولة.


وأكد بوبوفيتش إنه سيكون سعيداً بالانسحاب بعد تلك الحملة إذا قرر اتحاد كرة القدم الأسترالي السماح له بالرحيل، قائلا: "أعرف الإرث الذي سأتركه وراءي، وإذا كان شخص آخر هو من سيكمل المسيرة، فلا بأس، وإذا كنت أنا، فهذا رائع، فنحن نتفق على القيام بذلك معًا".

بوبوفيتش أستراليا كأس آسيا مدرب أستراليا

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