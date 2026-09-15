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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم سيني جونة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
محمد نبيل

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن لجنة تحكيم سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام في نسخته التاسعة لجنة تحكيم سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام 2026:

نادين خان – مخرجة (مصر)

حنّا عطالله – منتج (فلسطين)

دوروتي بينميير – منتجة (ألمانيا)واستقبل سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام في نسخته التاسعة، أكثر من 310 مشروعًا من جميع أنحاء العالم العربي. وقامت لجنة من الخبراء السينمائيين بمراجعة هذه الطلبات، واختيار 13 مشروعًا في مرحلة التطوير (10 مشروعات روائية طويلة، ومشروعين وثائقيين ومشروع تحريك)، و 6 أفلام في مراحل ما بعد الإنتاج (3 أفلام روائية طويلة، و3 أفلام وثائقية طويلة). بالإضافة إلى 4 مشروعات قيد التطوير في برنامج أصوات مصرية.  

تم الاختيار بناءً على محتوى المشروع، والرؤية الفنية، والمواهب المشاركة، وإمكانية التنفيذ المالية.
 

تم اختيار المشروعات الثلاث وعشرون عقب عملية مراجعة شاملة أجرتها لجنة من الخبراء، حيث أخذت اللجنة في الاعتبار مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك المحتوى المُقدَّم، والرؤية الفنية، والمواهب المشاركة، والجدوى المالية لإنجاز المشروع.


خلال المهرجان، سيقوم فريق عمل كل من المشروعات المختارة  في مرحلة التطوير (المخرج والمنتج) بعرض أعمالهم أمام نخبة من صناع السينما - بما في ذلك المنتجون، ووكالات التمويل، والموزعون، ووكلاء المبيعات، ومبرمجو المهرجانات - للحصول على ملاحظات وآراء بناءة. 

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم ترتيب اجتماعات خاصة مع خبراء وموجهين لمساعدة صناع الأفلام على صقل سيناريوهاتهم أو نسخهم الأولية، مما يعزز فرصهم في التعاون الإقليمي والدولي. وسيتم تنظيم برنامج توجية  للمشاركين تحت إشراف كل من: روبين سيتيزن، مديرة البرمجة في مهرجان تورونتو السينمائي، وسولاي غربية، مديرة البرامج في الصندوق العربي للثقافة والفنون "آفاق"، وخبيرة الأفلام الوثائقية أريانا كاستولدي. 

كما ستحصل الأفلام التي تمر بمرحلة ما بعد الإنتاج على استشارات متخصصة من خبيرة المونتاج ميليسا باري، بينما سيتولى المنتج علاء الأسعد مهام التوجيه لمشروعات برنامج "أصوات مصرية".
 

الأعمال المختارة تروي حكايات تمثل 11 بلدًا عربيًا، بشراكة مع تسع دول غربية، ستتنافس على مجموعة متنوعة من جوائز الدعم المادي والخدمي.
 

ويقول أحمد شوقي، رئيس سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام "تزداد عملية الاختيار صعوبة وتحدياً بالنسبة لنا عاماً بعد عام، نظراً للارتفاع المستمر في جودة وكمية المشروعات المتقدمة. ونحن نعتبر ذلك دليلاً ملموساً على القيمة الكبيرة التي يدركها صناع الأفلام عند اختيارهم للمشاركة في البرنامج، كما يعكس أهمية البرنامج في تمكينهم من سرد قصص قادرة على ترك أثر عميق لدى الجماهير، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي".

مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة الجونة

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