بترول أسيوط لـ ستاد المحور: نثق في أحمد عبدالمقصود .. ونمنحه الفرصة كاملة

كشف الأستاذ إيهاب فايز رئيس نادي بترول أسيوط، عن موقف أحمد عبدالمقصود في الإدارة الفنية للفريق.

وقال فايز في تصريحات خاصة لـ ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "نثق في الكابتن أحمد عبدالمقصود والمدرب قاد الفريق للتأهل للدوري الممتاز ونمنحه كامل الثقة".

وأضاف: "كل ما يقال عن رحيله غير صحيح ونثق في المدرب، نعم هناك تراجع في النتائج ولكننا نقدم أداءً جيدًا ومازال لدينا الثقة في اللاعبين والجهاز الفني".

واختتم: "هناك ظروف صعبة والفريق يلعب خارج أرضه وأيضًا يسافر في كل مباراة، ولدينا فترة توقف دول ونثق في المدرب ونعمل على تصحيح الأخطاء خلال فترة التوقف".