إسلام صادق: زيزو يسجل هدفا يستعيد به الثقة والشحات رائع

حقق الأهلي فوزا مستحقا علي أبوقير للأسمدة بثنائية نظيف، في المباراة التى جمعت الفريقين علي ملعب إستاد القاهرة في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

و علق الإعلامي اسلام صادق عبر فيسبوك كاتبا:الاهلي يحقق فوزا مستحقا على أبوقير للأسمدة بهدفين نظيفين ..زيزو يسجل هدفا يستعيد به الثقه..والشحات يسجل هدف رائع .

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وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 16 ،بعدما استلم أشرف بنشرقي الكرة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء ومن ثم مررها لسفيان بنجديدة الذي مررها إلى أحمد سيد زيزو في منطقة الجزاء ومن ثم مر وسدد كرة قوية أرضية سكنت يسار المرمى.



وأضاف الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 94، بعد تمريرة من محمد مجدي أفشة من الجهة اليسرى إلى زميله حسين الشحات بالقرب من منطقة الجزاء سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكن أقصى يسار المرمى.

وبهذه النتيجة يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، وتجمد في المركز السابع برصيد 3 نقاط.

