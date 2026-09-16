الحكم على رئيس كوسوفو السابق بالسجن 25 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب

قضت محكمة لاهاي الخاصة بحبس رئيس كوسوفو السابق هاشيم تاتشي 25 عاما بتهم إرتكاب جرائم الحرب.

وذكر قضاة المحكمة أن ثاتشي -الذي حوكم إلى جانب ثلاثة قادة سابقين آخرين - مُدان بارتكاب عمليات اعتقال غير قانونية، والتعذيب، والقتل، والمعاملة القاسية.

ولعب ثاتشي دوراً رئيسياً في إعلان استقلال كوسوفو عام 2008.

وحُكم على ثاتشي (58 عاماً) بالسجن لمدة 25 عاماً بتهم ارتكاب جرائم شملت القتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني، وذلك إبان توليه منصب القائد الأعلى لـ "جيش تحرير كوسوفو" (المؤلف من ألبان عرقياً) خلال فترة انفصال الإقليم عن صربيا في تسعينيات القرن الماضي.

وكان الادعاء العام في محكمة جرائم الحرب في لاهاي قد طالب بفرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 45 عاماً على ثاتشي .