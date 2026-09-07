لدعم خطة ترامب.. كوسوفو تنضم إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة

أكد مجلس السلام في غزة، في منشور على تويتر يوم الاثنين، أن ممثلين عن كوسوفو وقعوا وثيقةً تُؤكد انضمامها إلى قوة الاستقرار الدولية.

وقّع الوثيقة كلٌ من اللواء الأمريكي جاسبر جيفرز، قائد بعثة قوة الاستقرار الدولية، والفريق باشكيم ياشاري، قائد قوات الأمن الكوسوفية.

وحضر مراسم التوقيع، التي أُقيمت في بريشتينا، عاصمة كوسوفو، ممثلون عن مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية.

وجاء في منشور مجلس السلام: "ستقدم كوسوفو دعمًا حاسمًا لمهمة دفع خطة السلام العشرين التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة".

وتواجه خطة ترامب للسلام في غزة، عوائق متعددة بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الانسحاب من قطاع غزة إلا بعد نزع سلاح القطاع بالكامل بما فيه سلاح حركة حماس.

ووقعت اتفاق ترامب للسلام بشأن غزة في أكتوبر الماضي بمدينة شرم الشيخ والذي نص على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار إلا أن التعنت الإسرائيلي يمنع التنفيذ الفعلي على الأرض.