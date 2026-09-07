قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليم جنوب سيناء: وصول الكتب لجميع المدارس.. وبدء الدراسة تدريجيًا لمنع التكدس
روسيا تؤكد دعمها الثابت لسيادة لبنان ووحدة أراضيه
بعد تسجيل الرغبات.. ماذا يفعل طلاب الشهادات المعادلة لاستكمال التنسيق؟
إنبي: تخفيض عقوبة محمد بركات من 4 مباريات إلى مباراتين
اليمن يتحرر.. مصرع قائد لواء حوثي وأسر عدد من عناصره في مواجهات تعز
عمرو أديب: وصل لنا تأكيد من مجلس الوزراء بأنه لن يتم المساس بحديقة الزهرية أمام برج القاهرة
الأوقاف تعلن أسماء ومواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2027
حادث مروع.. مصرع زوجين ونجليهما في تصادم على طريق مطروح الإسكندرية
هل يجب غسل ملابس الميت قبل التصدق بها للفقراء والمحتاجين؟
الدوري السعودي.. الهلال يتأخر بهدفين أمام نيوم في الشوط الأول
مفاجأة في السوق المصرفي.. ارتفاع أسعار العملات العربية
أزمة داخل الليكود.. محكمة الحزب تمهل نتنياهو حتى التاسعة للإعلان عن المرشحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لدعم خطة ترامب.. كوسوفو تنضم إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
ناصر السيد

أكد مجلس السلام في غزة، في منشور على تويتر يوم الاثنين، أن ممثلين عن كوسوفو وقعوا وثيقةً تُؤكد انضمامها إلى قوة الاستقرار الدولية.

وقّع الوثيقة كلٌ من اللواء الأمريكي جاسبر جيفرز، قائد بعثة قوة الاستقرار الدولية، والفريق باشكيم ياشاري، قائد قوات الأمن الكوسوفية.

وحضر مراسم التوقيع، التي أُقيمت في بريشتينا، عاصمة كوسوفو، ممثلون عن مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية.

وجاء في منشور مجلس السلام: "ستقدم كوسوفو دعمًا حاسمًا لمهمة دفع خطة السلام العشرين التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة".

وتواجه خطة ترامب للسلام في غزة، عوائق متعددة بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الانسحاب من قطاع غزة إلا بعد نزع سلاح القطاع بالكامل بما فيه سلاح حركة حماس.

ووقعت اتفاق ترامب للسلام بشأن غزة في أكتوبر الماضي بمدينة شرم الشيخ والذي نص على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار إلا أن التعنت الإسرائيلي يمنع التنفيذ الفعلي على الأرض.

خطة ترامب كوسوفو قوة الاستقرار الدولية في غزة مجلس السلام في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

مجلس الدولة

قرار عاجل في دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

تطبيق واتساب

تطبيق واتساب يوقف دعمه رسمياً لهواتف أندرويد القديمة بدءاً من الغد

هبة كامل

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

بيزيرا

وضع شرطين.. تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع خوان بيزيرا| تفاصيل

ترشيحاتنا

الصادرات الزراعية

جنوب أفريقيا تسجل قفزة في صادراتها الزراعية إلى الولايات المتحدة خلال الربع الثاني

دولة قطر

قطر تؤكد التزامها بدورها شريكا دوليا فاعلا في أفغانستان

مصافي حيفا

خوفا من الحرب.. إسرائيل تخطط لنقل مصافي حيفا إلى الجنوب بتكلفة 6 مليارات دولار

بالصور

قبل زيادة سعرها.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت لأطول فترة

قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة
قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة
قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة

مخاطر تناول دواء التخسيس دون استشارة طبيب.. «تجربة الآخرين» قد تهدد حياتك

حبوب التخسيس
حبوب التخسيس
حبوب التخسيس

بـ 200 ألف جنيه.. رينو لوجان المستعملة في مصر

رينو لوجان موديل 2010
رينو لوجان موديل 2010
رينو لوجان موديل 2010

MG الأكثر ترخيصا بين السيارات الملاكي في مصر خلال أغسطس 2026

MG
MG
MG

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

المزيد