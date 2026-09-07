قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير البترول: زيادة القيمة المضافة من المنتجات البتروكيماوية
ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين 2026.. الخطوات عبر مصر الرقمية
ننشر توصيات مفتي الجمهورية لتعزيز السلم الأسري ومواجهة العنف ضد المرأة
لاعبو الزمالك بتقنية الذكاء الاصطناعي.. هكذا ظهروا في الثمانينات
بعد بحيرة أونتاريو.. ترامب يسعى لتغيير اسم نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا
هل تأخر استجابة الدعاء دليل على عدم رضا الله؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل: علامة محبة
من حاملة طائرات أمريكية.. ترامب ينشر صورة بالذكاء الاصطناعي لتدمير البحرية الإيرانية
مقبرة من 4500 عام تظهر في سقارة.. ماذا تخبئ من أسرار؟
وضع إطار تشريعي وتنفيذي متكامل لتنظيم العمل المنزلي في مصر.. تفاصيل
تراجع الذهب في الأسواق العالمية.. ماذا يحدث خلف الكواليس وسر التراجع المفاجئ؟
عبد الجليل: إمام عاشور «يتعامل بثقة زائدة» مع الأهلي.. ولو صالح سليم موجود كان الوضع اختلف
متحدث التعليم: كثافة الفصول لن تتجاوز 50 طالبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد تفاهمات نتنياهو وكوشنر.. إسرائيل تغتال عنصرين في هجومين على غزة

نتنياهو و كوشنر
نتنياهو و كوشنر
فرناس حفظي

شنّ الاحتلال الجيش الإسرائيلي هجومًا في منطقة الشاطئ بقطاع غزة، أسفر، وفقًا للمتحدث باسم جيش الاحتلال، عن تصفية صبحي خضر هاشم البطرحي، حيث زعم الاحتلال أنه عنصر في حركة الجهاد الإسلامي، واتهمه بالمشاركة في زرع متفجرات لاستهداف القوات الإسرائيلية.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ قبل أيام هجومًا آخر، أسفر عن مقتل أحمد فؤاد خليل خالص، زاعما أنه ينتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي في الجناح العسكري لحركة حماس، واتهمه أيضًا بالمشاركة في زرع متفجرات ضد القوات.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد الحديث عن استئناف إسرائيل لسياسة الاغتيالات داخل قطاع غزة، عقب تفاهمات أُعلن عنها بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر خلال لقاء جمعهما في تل أبيب في أغسطس الماضي.

وبحسب المعطيات الواردة، تناولت التفاهمات منح الجيش الإسرائيلي مساحة أكبر للتحرك عسكريًا داخل القطاع، بما في ذلك تنفيذ عمليات تستهدف عناصر الفصائل الفلسطينية.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التوترات الميدانية في قطاع غزة، رغم التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار وخطة إنهاء الحرب، وسط خلافات بشأن تنفيذ بنود المرحلة التالية، ولا سيما ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

الجيش الإسرائيلي قطاع غزة صبحي خضر هاشم حركة الجهاد الإسلامي أحمد فؤاد خليل خالص إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كوشنر سياسة الاغتيالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

هبة كامل

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

بيزيرا

وضع شرطين.. تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع خوان بيزيرا| تفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يشعل تركيا.. الفرعون المصري يفرض نفسه نجمًا لطرابزون سبور.. ماذا قالت الصحف عنه ؟

ترشيحاتنا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

سائق مترو

فرص عمل للشباب.. الشركة الفرنسية لمترو الأنفاق تبحث عن وظيفة سائق قطار

وظائف سفارة كوريا

الراتب450 دولار شهرياً.. وظائف سفارة كوريا وطريقة التقديم

بالصور

MG الأكثر ترخيصا بين السيارات الملاكي في مصر خلال أغسطس 2026

MG
MG
MG

طائر المينا الهندي.. لماذا يثير القلق في مصر وخطورته على البيئة؟

طائر المينا الهندي.. لماذا يثير القلق في مصر وما خطورته على الطيور والبيئة؟
طائر المينا الهندي.. لماذا يثير القلق في مصر وما خطورته على الطيور والبيئة؟
طائر المينا الهندي.. لماذا يثير القلق في مصر وما خطورته على الطيور والبيئة؟

بتقلل الكوليسترول بقوة.. أفضل الأطعمة لتطهير الدم من الدهون الضارة

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

رجعنا للزمن الجميل.. سر تريند صور الثمانينيات على السوشيال ميديا

رجعنا للزمن الجميل.. سر تريند صور الثمانينيات الذي اجتاح السوشيال ميديا
رجعنا للزمن الجميل.. سر تريند صور الثمانينيات الذي اجتاح السوشيال ميديا
رجعنا للزمن الجميل.. سر تريند صور الثمانينيات الذي اجتاح السوشيال ميديا

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

المزيد