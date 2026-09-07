بعد تفاهمات نتنياهو وكوشنر.. إسرائيل تغتال عنصرين في هجومين على غزة

شنّ الاحتلال الجيش الإسرائيلي هجومًا في منطقة الشاطئ بقطاع غزة، أسفر، وفقًا للمتحدث باسم جيش الاحتلال، عن تصفية صبحي خضر هاشم البطرحي، حيث زعم الاحتلال أنه عنصر في حركة الجهاد الإسلامي، واتهمه بالمشاركة في زرع متفجرات لاستهداف القوات الإسرائيلية.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ قبل أيام هجومًا آخر، أسفر عن مقتل أحمد فؤاد خليل خالص، زاعما أنه ينتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي في الجناح العسكري لحركة حماس، واتهمه أيضًا بالمشاركة في زرع متفجرات ضد القوات.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد الحديث عن استئناف إسرائيل لسياسة الاغتيالات داخل قطاع غزة، عقب تفاهمات أُعلن عنها بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر خلال لقاء جمعهما في تل أبيب في أغسطس الماضي.

وبحسب المعطيات الواردة، تناولت التفاهمات منح الجيش الإسرائيلي مساحة أكبر للتحرك عسكريًا داخل القطاع، بما في ذلك تنفيذ عمليات تستهدف عناصر الفصائل الفلسطينية.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التوترات الميدانية في قطاع غزة، رغم التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار وخطة إنهاء الحرب، وسط خلافات بشأن تنفيذ بنود المرحلة التالية، ولا سيما ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية.