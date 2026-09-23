مدبولي يؤكد استعداد الشركات المصرية للقيام بدور فاعل ضمن الأجندة الاقتصادية الطموحة للحكومة العراقية

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،/ علي فالح الزيدي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، والوفد المرافق له، بمدينة نيويورك، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

حضر اللقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسفير/ إيهاب عوض، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء بتقديم التهنئة لـ "على الزيدي" بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، مُعرباً عن خالص تمنياته له بالسداد والتوفيق لما فيه الخير للشعب العراقي الشقيق.

وأكد رئيس الوزراء عمق وصلابة العلاقات المصرية العراقية، وأهمية الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مشيراً إلى التطلع لاستقبال رئيس الوزراء العراقي الجديد في مصر في أقرب فرصة، وكذا التطلع للتنسيق لعقد الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية العراقية المُشتركة على مستوى رئيسي الحكومة، في أقرب وقت.

ولفت رئيس الوزراء إلى استعداد الشركات المصرية للقيام بدور فاعل ضمن الأجندة الاقتصادية الطموحة للحكومة العراقية، ومواصلة التشاور لدفع وتعزيز تواجد رجال الأعمال المصريين في السوق العراقية.

بدوره، أكد رئيس الوزراء العراقي عمق العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط مصر والعراق، والأولوية التي يتم إيلاؤها لدفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، متطرقا للجهود التي تبذلها حكومته لتعزيز ركائز الاستقرار والأمن، وكذلك تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، كما نعمل على توسيع أطر التعاون مع الجانب المصري في عدد من المجالات المختلفة.

وخلال اللقاء، وجه / علي فالح الزيدي الدعوة ل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزيارة العراق في وقت مناسب خلال الفترة المقبلة.

كما أكد رئيس الوزراء العراقي أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد في المنطقة، وتغليب لغة الحوار، ودعم الجهود الرامية إلى التهدئة وتسوية الأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنبها المزيد من التوتر، مع استمرار التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين حيال القضايا المختلفة، ولا سيما أن البلدين يعدان ركيزة مهمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.