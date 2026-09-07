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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تحذر من ثغرة خطيرة في كروم وتطالب بتحديث المتصفح فوراً

جوجل
جوجل
احمد الشريف

حذّرت شركة "جوجل" (Google) الأمريكية من ثغرة أمنية شديدة الخطورة من نوع "يوم الصفر" (Zero-Day) يتم استغلالها بنشاط من قبل قراصنة الإنترنت لاختراق أجهزة المستخدمين، مطالبة الملايين بتحديث متصفح "كروم" (Chrome) فوراً لتفادي السيطرة على بياناتهم، وفقاً لما أورده تقرير أعده الكاتب بيل تولاس ونشره موقع BleepingComputer المتخصص في الأمن السيبراني.

طبيعة الخلل البرمجي في محرك V8 ومخاطره

أوضح التقرير أن الثغرة، التي تم تتبعها تحت الرمز "CVE-2026-85046"، صُنفت بدرجة خطورة مرتفعة (8.8 على مقياس CVSS)، وتكمن في خلل برمجي من نوع "الخلط بين الأنواع" (Type Confusion) داخل محرك "V8" المسؤول عن تشغيل ومعالجة أكواد الجافا سكريبت في المتصفح. 

ويتيح هذا الخلل للمهاجمين تنفيذ تعليمات برمجية خبيثة عن بُعد (Arbitrary Code Execution) وتجاوز بيئة العزل الأمني (Sandbox) بمجرد استدراج الضحية لزيارة صفحة ويب مفخخة، مما يمنح المخترقين القدرة على قراءة وكتابة البيانات في ذاكرة النظام وسرقة كلمات المرور والملفات الحساسة.

استغلال نشط في هجمات سيبرانية حقيقية

أشار المصدر إلى أن جوجل اعترفت رسمياً برصد استغلال فعلي للثغرة في هجمات حية على شبكة الإنترنت، وفضلت التكتم على التفاصيل التقنية الدقيقة وهوية الجهات المنفذة للهجمات مؤقتاً، لحرمان قراصنة آخرين من نسخ أسلوب الهجوم ومنح المستخدمين فرصة كافية لتثبيت التصحيحات. 

وتعد هذه الثغرة هي سادس ثغرة من نوع "يوم الصفر" تضطر الشركة لإصلاحها في متصفح كروم بعد استغلالها واقعياً منذ بداية عام 2026، مما يبرز التركيز المكثف من مجموعات القرصنة على استهداف متصفحات الويب.

الإصدارات الآمنة وخطوات التحديث اليدوي الفوري

واوضح تقرير موقع BleepingComputer أن الإصدار الآمن الذي يسد الثغرة ويصلح 11 ثغرة أخرى يحمل الرقم "152.0.7977.82/.83" لأنظمة تشغيل ويندوز وماك، والرقم "152.0.7977.82" لنظام لينكس. 

ويتعين على المستخدمين التوجه فوراً إلى القائمة الرئيسية للمتصفح، ثم اختيار "مساعدة" (Help)، والضغط على "حول Google Chrome" لبدء التنزيل التلقائي للتحديث، ثم النقر على زر "إعادة التشغيل" (Relaunch) لتطبيق الحماية، مع ضرورة تطبيق التحديثات ذاتها على المتصفحات المبنية على نواة كروميوم مثل Microsoft Edge وBrave وOpera.

تحذيرات فيدرالية وإلزام الوكالات الأمريكية بالتصحيح

ذكرت المصادر الأمنية أن وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية (CISA) أدرجت الثغرة ضمن قائمتها للثغرات المستغلة المعروفة (KEV)، وأصدرت توجيهاً ملزماً لكافة الهيئات الحكومية والوكالات الفيدرالية بتطبيق التحديثات في موعد أقصاه 18 سبتمبر الجاري، مؤكدة أن تأخير التحديث يعرض الشبكات والأجهزة لخطر الاختراق وسرقة البيانات المؤسسية والشخصية.

Google جوجل Chrome كروم قراصنة الإنترنت

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